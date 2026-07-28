Undersköterska till nattpatrullen
Helsingborgs kommun / Undersköterskejobb / Helsingborg Visa alla undersköterskejobb i Helsingborg
2026-07-28
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Är du en undersköterska som söker en spännande och varierande arbetsmiljö? Vill du vara en del av ett sammansvetsat team som gör skillnad på natten? Då är nattpatrullen något för dig!
Om arbetsplatsen
Nattpatrullen består av ett dedikerat team undersköterskor som täcker hela Helsingborgs stads hemvårdskunder under nattens alla timmar. Vi utgår från kontoret i centrala Helsingborg och med åtta bilar och två undersköterskor i varje bil, rullar vi genom staden för att säkerställa att våra kunder får den vård och trygghet de behöver.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i nattpatrullen kommer du att ha en rad varierande arbetsuppgifter. Ditt nattpass börjar med en genomgång av nattens planerade uppdrag. Dessa uppdrag kan inkludera både omvårdnadsarbete och delegerade HSL-insatser som utdelning av medicin, provtagning av blodsocker, blodtrycksmätning, spolning av katetrar med mera.
Utöver de planerade uppdragen är du också redo att ta emot och åka ut på larm. Larmen kan handla om allt från fallolyckor och toalettbesök till situationer där personer känner sig otrygga.
Du har ett nära samarbete med sjuksköterskorna som arbetar på natten och en viktig del i ditt arbete är dokumentation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller kan intyga att du hade en tillsvidareanställning med befattningen undersköterska den 1 juli 2023.
För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du ha erfarenhet av arbete i hemvården. Du behöver även ha grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana. Du ska vara bekväm med att arbeta med olika digitala verktyg samt ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du är bekant med LifeCare, Senior Alert, Tes, Appva och BPSD-registret.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som undersköterska i nattpatrullen behöver du vara flexibel, kunna arbeta självständigt samt ha en god förmåga att samarbeta med kollegor för att lösa oförutsedda händelser som sker i det vardagliga arbetet. Som individ ser vi gärna att du är driven och vill vara med och utveckla verksamheten. Det är viktigt att du kan arbeta i ett högt tempo, då det periodvis sker mycket i verksamheten.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Arbetstid: Arbetstiden är förlagd 22:10 till 07:30 och du arbetar varannan helg.
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Cecilia Lindberg Bossen cecilia.lindbergbossen@helsingborg.se +4642103830 Jobbnummer
10013630