Undersköterska till nattpatrullen
Bengtsfors kommun / Undersköterskejobb / Bengtsfors Visa alla undersköterskejobb i Bengtsfors
2026-06-15
, Dals-Ed
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Bengtsfors kommun – en plats att trivas och växa i!I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors.Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.Välkommen till Bengtsfors kommun! Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Vi på Bengtsfors kommun söker nu en trygg och kompetent undersköterska till vår Nattpatrull. Som undersköterska i Nattpatrullen är din huvudsakliga uppgift att ge omsorg och trygghet till våra medborgare under nattetid, men även kvällar kommer att ingå i tjänsten. Du blir en central del i en verksamhet som sätter individens behov i fokus och ser till att alla, från de allra yngsta till våra äldre, får den hjälp de behöver dygnet runt.Arbetsuppgifter
Utföra omvårdnads- och serviceinsatser för brukare i deras hemmiljö.
Vara en trygg och säker närvaro i brukarnas liv under nattetid.
Efter genomförd utbildning och godkänt prov förväntas du utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Tillse brukarnas medicinska, psykiska och sociala behov.
Samarbeta med kollegor och andra yrkesgrupper både inom och utanför verksamheten för att erbjuda bästa möjliga omvårdnad och trygghet.
Dokumentera vård- och omsorgsinsatser i datasystemet Lifecare i enlighet med gällande rutiner och regelverk.
Formella kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Efter utbildning och godkänt prov kan ta delegerade uppgifter från sjuksköterska
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
B-körkort
Har goda kunskaper i svenska, tal och skrift.
Det är meriterande om du har arbetat natt i hemtjänst tidigare. Även erfarenhet av socialdokumentation i datasystemet Lifecare är meriterande.
Personliga kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande, flexibel och har en positiv inställning. Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor och förstår vikten av att ge en god och personlig omvårdnad. Din förmåga att arbeta självständigt och lösa problem kommer att vara viktig i din roll.Anställningsvillkor
Kollektivavtal enligt AB
Heltid, 34h 20min heltidsmått
Individuell lönesättning
Tillträde till tjänsten 1 september eller enligt överenskommelse.Om företaget
Att arbeta hos oss innebär att sätta brukarens behov i fokus - att finnas till för Bengtsforsborna. Vårt jobb och våra insatser har betydelse för andra människors vardag. Våra medarbetares varierande erfarenheter och perspektiv bidrar till vår utveckling. Vi tror på kraften i mångfald och strävar efter jämn könsfördelning samt främjar en arbetsplats där alla, oavsett bakgrund, känner sig välkomna.
Välkommen att söka
Är du den vi söker och vill göra skillnad i människors vardag? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt engagerade nattpatrullteam i Bengtsfors. Vi ser fram emot att höra från dig!
Varmt välkommen till Bengtsfors kommun – här får din kompetens och engagemang möjlighet att verkligen göra skillnad!
Vår rekryteringsprocess
I Bengtsfors kommun arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Vi strävar efter att anställa nya kollegor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenhet. Vi läser ansökningarna löpande så tveka inte att skicka in din ansökan till oss. Vi kontaktar dig om din ansökan är aktuell för nästa steg i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bengtsfors Kommun
(org.nr 212000-1470), https://www.Bengtsfors.se
666 21 BENGTSFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bengtsfors kommun Kontakt
Enhetschef
Felicia Skogh felicia.skogh@bengtsfors.se +46531526633 Jobbnummer
9962757