Undersköterska till nattpatrull ordinärtboende
Kils kommun, Äldre / Undersköterskejobb / Kil Visa alla undersköterskejobb i Kil
2025-10-23
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor Äldre i Kils kommun ansvarar för myndighetsutövningen gällande äldreomsorg och socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sektorn ansvarar också för utförandet av all äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, rehab, minnesteam och anhörigstöd. Publiceringsdatum2025-10-23Beskrivning
Sektor äldre i Kils Kommun söker undersköterska till nattpatrullen.
Som undersköterska hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande och stimulerande arbete med arbetstid förlagd till natt, såväl vardag som helg. Ditt uppdrag är att tillsammans med övriga medarbetare ge god vård och omsorg samt stöd till kunder i deras hem. Du arbetar både självständigt och i team.
Nattpatrullen arbetar över hela kommunen vilket gör att arbetet är förlagt både centralt och på landsbygd.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utföra kvalificerat omsorgs- och servicearbete inom
hemtjänsten. Du ska tillgodose kundens individuella behov av omsorg och service i det egna hemmet, utifrån beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen. Du kommer även att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegation från sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Din arbetsmiljö är kundens hem, vilket innebär att du måste ta hänsyn till varje individs integritet. I arbetet ingår dokumentation enligt gällande lagstiftning, vilket innebär att du måste kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från vård- och omsorgsprogrammet med erfarenhet i yrket. Egenskaper vi värdesätter högt är ett bra bemötande, tycka om att möta olika människor, skapa professionella relationer, ha en positiv människosyn, god problemlösningsförmåga, tycka om att arbeta såväl självständigt som i team, vara flexibel samt ha god initiativförmåga. Det ska vara en självklarhet att vara ansvarstagande för verksamheten, dina arbetsuppgifter och arbetsgemenskapen är en viktig del av ditt arbete.Anställningsvillkor
B-körkort
Tillsvidaretjänst, med start enligt överenskommelse.
Intervjuer sker fortlöpande
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/55". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kils kommun
(org.nr 212000-1751) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kils kommun, Äldre Kontakt
Annika Björn 0554-19304 Jobbnummer
9570167