Undersköterska till nattjänst i Funäsdalen
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2026-07-21
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Vi söker nu en undersköterska till nattjänst på 70%.
Denna tjänst kräver att du har modet att ta beslut i tuffa situationer och förmågan att kommunicera effektivt. Du kommer att hantera långa avstånd och vinterkörning under natten och du ingår i ett starkt team där god samarbetsförmåga är avgörande.
Om du trivs med att arbeta i team, har erfarenhet av att hantera utmanande arbetsförhållanden och är stresstålig - då kan detta vara rätt tjänst för dig
Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till tillsvidareanställning. Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
• Säkerställa att allt fungerar smidigt och effektivt under natten; både på SÄBO och i hemtjänsten.
• Kommunicera med kollegor och chefer vid behov.
• Upprätthålla säkerheten och kvaliteten på arbetsplatsen.
• Arbeta nära ett team med goda kunskaper inom vård och omsorg.
Arbetstiderna är kl.21.00-07.00.KvalifikationerKvalifikationer
• Utbildad undersköterska.
• B-körkort.
För att arbeta inom vård av äldre och vuxna med funktionsnedsättning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Meriterande:
• Erfarenhet av nattarbete eller beredskap.
• Erfarenhet av vinterkörning.
• Flexibilitet och förmåga att arbeta under obekväma tider.Dina personliga egenskaper
• Du lockas av nya utmaningar i arbetet, tänker lösningsfokuserat och har en hög grad av flexibilitet och ansvarstagande.
• Du har ett rehabiliterande förhållningssätt och du har ett genuint intresse för äldres hälsa och livskvalitet.
• Du är lätt att samarbeta med och bidrar till ett glatt arbetsklimat.
• Du har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
• Du är pålitlig, ansvarsfull och har en god kommunikationsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• En trygg och stabil arbetsplats.
• Ett team som värdesätter samarbete och professionalism.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Kontaktinformation
Theresa Henley, Enhetschef, 0684 - 167 88, theresa.henley@herjedalen.se
Elin Bolldén , Fackligt ombud Kommunal, elin.bollden@herjedalen.se
Mia Hurtig, Fackligt ombud Kommunal, 076 - 141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Arbetsplats
846 72 Funäsdalen
Viktig information:
Arbetsgivare: Härjedalens kommun
Ref.nr: 5157193682
Tjänstens omfattning: 70%
Vikariat
Startdatum: 2026-09-01
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens Kommun
(org.nr 212000-2510), https://www.herjedalen.se/
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842 80 FUNÄSDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härjedalens kommun Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Elin Bolldén elin.bollden@herjedalen.se Jobbnummer
10008222