Undersköterska till Närvårdsavdelningen
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-01-14
Närvårdsavdelningen Uppsala
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vi söker undersköterskor till Närvårdsavdelningen i Uppsala!
Vi är ett glatt och kompetent gäng som trivs tillsammans och som nu ser fram emot att du blir en i teamet! Vi erbjuder tillsvidareanställningar på heltid med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vår verksamhet
Närvårdsavdelningen i Uppsala finns på Kronparksgården i natursköna Ulleråker och vi är ca 60 anställda. Vi har två avdelningar med plats för 30 patienter. Hos oss vårdas i första hand äldre patienter som behöver inneliggande vård men som inte är i behov av sjukhusets specialistresurser. Patienterna skrivs in från Mobilt Närvårdsteam, vårdcentral eller akutmottagningen på Akademiska sjukhuset.
Här jobbar vi i team med patienten i fokus. Som undersköterska arbetar du nära patienten med sedvanliga undersköterskeuppgifter. Hos oss blir du en del av ett härligt gäng med blandade åldrar, kön och erfarenheter. Vi stöttar varandra och hjälps åt. Du är aldrig ensam!
Ditt uppdrag
Som undersköterska hos oss arbetar du tillsammans med övriga i teamet för att tillgodose patientens behov av medicinsk omvårdnad. Du observerar, bedömer, utför och utvärderar omvårdnad. I dina arbetsuppgifter ingår att ta venprover, sätta KAD, såromläggningar, kontroll av vitalparametrar med mera. Du kommer även att vara en del av patientens rehabilitering.
Förutom att ge bästa tänkbara vård till våra patienter arbetar vi aktivt med kontinuerlig utvärdering och utveckling av verksamheten. Vi arbetar tillsammans för att skapa en sammanhållen vårdprocess där alla vet sin roll och kan bidra till tydlighet och trygghet för patienter och anhöriga.
Vi jobbar med ett 10 veckors schema som innebär dagar, kvällar och helger.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erhållet bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen. Erfarenhet av arbete inom slutenvård är ett krav.
Som person är du flexibel, prestigelös, har en god kommunikationsförmåga samt tar eget initiativ för bedriva god omvårdnad. Du värderar ditt uppdrag som undersköterska högt och har patienten i centrum samt är empatisk, med vilja och förmåga att se patientens behov. Med ditt engagemang, positiva inställning och samarbetsförmåga så bidrar du till en god arbetsmiljö. Vi ser även att du vill vara med och utveckla avdelningen.
Du ska tycka om att arbeta med patienter och dess anhöriga. Du sätter patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Hos oss är det ett stort flöde av patienter vilket ställer krav på att du är flexibel och har en förmåga att prioritera ditt arbete. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och jobbet är du välkommen att kontakta:
Gruppchef Anna Wikström på telefon: 018-611 02 52 eller e-post: anna.wikstrom@regionuppsala.se
Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växeln 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, yrkesbevis och andra relevanta bilagor. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
