Undersköterska till mottagning och dagvård, sommarvikariat!
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Kungälv Visa alla undersköterskejobb i Kungälv
2026-02-27
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-02-27Beskrivning
Verksamhet Medicin på Kungälvs sjukhus omfattar specialiteterna kardiologi, diabetologi, endokrinologi, gastroenterologi, hematologi, internmedicin och vårdadministration.
Inom verksamhetsområde Medicin på Kungälvs sjukhus finns tre vårdavdelningar, en dagvårdsavdelning och en mottagning med team knutna till de olika specialiteterna.
Du kommer att tjänstgöra på medicinmottagningen och/eller dagvården beroende på hur sommarplaneringen blir. Enheterna är öppna dagtid på vardagar.Dina arbetsuppgifter
På mottagningen omfattar arbetsuppgifterna att ta emot våra patienter och ombesörja förberedande kontroller inför besöket så som EKG, blodtryck, blodprovstagning, registreringar med mera. På vår dagvårdsavdelning arbetar du med blodtappning, kontroller, blodprovstagning, registreringar samt att assistera våra läkare och sjuksköterskor. Journalföring och registreringar görs i våra patientadministrativa system, ELVIS och Melior, varför det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i dessa.
Du behöver ha en god samarbetsförmåga, vara stresstålig och ha lätt för att byta fokus, då det är skiftande arbetsuppgifter. Viktigast av allt är att patienterna som kommer till oss känner att vi är här för dem och gör besöket så positivt som vi bara kan. Känner du att du är den personen som passar in på beskrivningen, så ser vi fram mot att få en ansökan från dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, helst med erfarenhet av avdelningsarbete och/eller mottagningsarbete. Du kan också vara läkarstuderande som har fullgjort minst 6 terminer eller sjuksköterskestuderande som har fullgjort minst 4 terminer. Du är en stabil och flexibel person med mycket god samarbetsförmåga och datavana. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du kan arbeta stor del av sommaren.
Skyddad yrkestitel för undersköterskor
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis frånSocialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan duläsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller:
Undersköterska skyddad yrkestitel från 1 juli 2023 - (socialstyrelsen.se)
Välkommen med din ansökan!
