Undersköterska till Mogården
2025-10-24
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Vi söker en undersköterska till Mogårdens särskilda boende beläget centralt på I12-området i Eksjö. Mogården består av tre enheter med totalt 40 hyresgäster.
Dina arbetsuppgifter innebär personlig omvårdnad, vardagliga sysslor så som städ och tvätt, sociala aktiviteter, läkemedelshantering och diverse ombudsroller. Du arbetar också aktivt med kontaktmannaskap, genomförandeplaner, social dokumentation och kommer i hög grad vara delaktig i planering och genomförande av insatserna. Du kommer även samarbeta med vår hemsjukvård och andra aktörer, till exempel anhöriga, frivilligverksamhet mfl.Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning är ett skallkrav.
Vi söker dig som är trygg och samarbetsorienterad som person, är kreativ och öppen för nya tankesätt och lösningar.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Tänk på att du som undersköterska behöver uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen att du är yrkesutbildad undersköterska.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Enhetschef
Johanna Svahn johanna.svahn@eksjo.se 0381-36747
