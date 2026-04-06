Undersköterska till Meliva vårdcentral Ekeby
Undersköterska till Meliva vårdcentral Ekeby - Välkommen till Meliva!
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, omtanke och utveckling går hand i hand?
Hos Meliva får du som undersköterska en nyckelroll i teamet - med möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till en trygg och nära vård i vardagen. Publiceringsdatum2026-04-06Om tjänsten
På Meliva vårdcentral Ekeby arbetar du i nära samarbete med sjuksköterskor, läkare, administrativ personal och andra yrkeskategorier. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av mottagningsarbete och provtagning på labb.
Du är en viktig del av verksamhetens dagliga flöde och bidrar med både struktur, service och ett gott bemötande till våra patienter. Vi strävar efter ett gott samarbetsklimat och en gemensam vilja att utveckla vården.
Vi erbjuder dig
En stabil och inkluderande arbetsmiljö där samarbete står i centrum
Möjlighet att vara med och påverka arbetssätt och rutiner
Kollegor med hög kompetens och stort engagemang
Närhet till erfarna yrkesgrupper i ett tvärprofessionellt team
Tillgång till ett större nätverk inom Meliva-gruppen
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har behörighet i Flexlab
Har tidigare erfarenhet från mottagningsarbete inom primärvården eller liknande
Har god datorvana och trygghet i administrativa uppgifter
Är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett professionellt bemötande
Trivs med att ta ansvar och bidrar till ett gott arbetsklimat
Meriterande är:
Erfarenhet av journalsystemet Cosmic
Erfarenhet av labb och/eller provtagning
Kunskap i andra språk än svenska
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Placering: Uppsala
Lön: Enligt överenskommelseKontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Gusten Johansson Berg
Roll: Biträdande verksamhetschef
Mail: gusten.johansson@meliva.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Ekeby Bruk 2L (visa karta
)
752 63 UPPSALA Arbetsplats
Meliva vårdcentral Ekeby
9838367