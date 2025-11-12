Undersköterska till Meliva Gyn Operation Nacka
2025-11-12
Operationsundersköterska till Meliva Gyn och Operation Nacka!
Arbetsplatsen
Meliva Gyn och Operation Nacka bedriver både mottagning och dagkirurgiska operationer. Här arbetar gynekologer, narkosläkare, sjuksköterskor, undersköterskor och en receptionist. Här arbetar vi i team men också självständigt inom vårt ansvarsområde/profession.
Om Jobbet
Vi behöver nu en undersköterska till vår operationsavdelning som består av en operationssal och tio uppvaksplatser. Vi opererar allt från små vaginala ingrepp till prolapser och TVT, som inte behöver akutsjukhusets specialistkompetens och utrustning. Vi ett litet gäng som stöder och arbetar nära varandra. Som undersköterska på operationsavdelningen arbetar man både på operationssal och på pre- och postopavdelning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar sedevanliga arbetsuppgifter på en operations- och uppvaksavdelning. På uppvaksavdelningen arbetar du tillsammans med vår sjuksköterska och förbereder patienterna preoperativt samt tar hand om dem postoperativt med övervakning, fika mm. På operationssalen arbetar du tillsammans med operationssjuksköterkan och förbereder operationer, öppnar sterila förpackningar, sköter apparater mm.
Till arbetsuppgifterna tillhör även:
instrumentvård - diskning packning och sterilisering.
Assistera gynekolog tillsammans med vår undersköterska på mindre operationer med lokalanestesi
Packa upp förråd
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har erfarenhet från operationsavdelning
Är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett professionellt bemötande
Trivs med att ta ansvar och bidrar till ett gott arbetsklimat
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet då vi är ett litet team och arbetar nära varandra
Meriterande är:
Erfarenhet från pre- och postopavdelning
Specialistutbildning inom operation för undersköterska
Om anställningen
Omfattning: Heltid, må-fre
Anställningsform: Tillsvidare
Placering: Meliva Gyn och Operation Nacka sjukhus
Lön: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-11-12Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Barbro Käller
Roll: Enhetschef
Mail: barbro.kaller@meliva.se
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Lasarettsvägen 6 (visa karta
)
131 45 NACKA Arbetsplats
Meliva Gyn Operation Nacka Jobbnummer
9602200