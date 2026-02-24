Undersköterska till medicinska specialistkliniken
2026-02-24
Medicinska specialistkliniken (MSK) ingår i Närsjukvården i västra Östergötland, Lasarettet i Motala.
Inom MSK bedrivs en bred internmedicinsk verksamhet och kliniken rymmer akutsjukvård, slutenvård, öppenvård och avancerad hemsjukvård. På MAVA/MOA vårdas patienter med olika slags diagnoser. I MAVA vårdlaget vårdas patienter med bland annat infektioner, lung, endokrin, mag-tarm, hjärt samt hematologiska sjukdomar. På MOA vårdar vi de svårast sjuka, till exempel de med andningssvikt, sepsis, cirkulatorisk svikt, svåra elektrolytrubbningar, ketoacidos, kramper med mera. På avdelningen finns ett MAVA vårdlag som har 6 platser samt ett MOA vårdlag med 2 vårdplatser.
MOA-platserna är till för några få patientgrupper som kräver en högre vårdnivå med kontinuerlig övervakning till skillnad från en vanlig medicinsk vårdavdelning. Arbetar du på MOA så ska du även kunna arbeta på MAVA.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
• Vill du jobba på en arbetsplats där det är korta beslutsvägar, din röst hörs och god möjlighet till att få dina idéer att bli verklighet?
• Där teamarbete är primärt.
• Där det finns stor potential till personlig utveckling, och möjlighet till påverkan?
• Är du positiv, lösningsorienterad och intresserad av löpande kompetensutveckling?
Då är vår arbetsplats den rätta för dig!
Dina arbetsuppgifter
På MOA består patienterna av klinikens egna svårast sjuka patienter som tillfälligt kräver kontinuerlig övervakning och avancerad behandling med bland annat andningsunderstöd och potenta läkemedel. Vi har eget närlaboratorium där vi analyserar bland annat artärblodgaser.
MOA består av 2 platser och har samma bemanning dygnet runt med sjuksköterskor och undersköterskor. Läkarstödet finns nära till hands då det finns en läkare kopplad till MOA-vårdlaget och jourtid finns det en husläkare som utgår ifrån MOA. På MAVA vårdas i huvudsak patienter med lung samt infektionssjukdomar vilket inte sällan behandlas med olika varianter av medicinsk teknisk apparatur såsom Optiflow, Bilevel samt CPAP.
Om dig
Du är undersköterska där vidareutbildning inom intensiv alternativt intermediärvård är en fördel men inte ett krav. Se baskrav för anställning av undersköterska här
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som ansvarstagande och vilja att lära nya saker.
Som person är du positiv och ser möjligheter med förändringar och trivs med att arbeta nära andra yrkesgrupper i team. Avdelningen arbetar mycket med kompetensutveckling både intern och externt. Då du ska kommunicera med patienter, närstående, vårdgrannar och kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder tillsvidareanställning på 100 % med rotation mellan dag, kväll och natt.
Du har möjlighet att arbeta utefter arbetsmodellen 90/10 som innebär en veckoarbetstid på 33 timmar och 20 minuter istället för 37 timmar. Vilket ger extra tid till fritidsintressen varje vecka. Schema läggs utifrån modellen önskeschema och har helgtjänstgöring på två av fem helger.
Behöver du flytta till Motala för att kunna jobba hos oss så kan vi hjälpa dig med bostad.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
