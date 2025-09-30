Undersköterska Till Medicinsk Akutvårdsavdelning, Mava
2025-09-30
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Har du intresse för akutsjukvård, tycker om teamarbete och söker en arbetsplats där du kan utvecklas i din roll som sjuksköterska och få en bred kompetens? Då är MAVA rätt arbetsplats för dig.
Vi söker nu nya kollegor!
Om vår lediga tjänst
Vi kan nu erbjuda dig ett omväxlande och roligt arbete på en vårdenhet med högt flöde av patienter och med gott stöd av erfarna kollegor. Som undersköterska har du en avgörande roll i arbetet med att ge patienterna en trygg och säker vård. Tjänsten hos oss innebär främst omvårdnad av patienter med varierande internmedicinska sjukdomar. Det är viktigt att du ser din del i helheten och har god förmåga att samarbeta i team.
Du erbjuds möjlighet att ta del av specialiserad akutsjukvård tillsammans med kompetenta läkare och sjuksköterskor. Vår arbetsgrupp är fantastisk där tillhörighetskänslan är hög.
Tjänsten är en tillsvidare tjänst. Arbetstider är förlagda dag 6.45-15.30 och kväll 13.45-22.00 med tjänstgöring 2 av 5 helger. Vi planerar egna individuella scheman som är verksamhetsanpassade med 10 veckors intervall.Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
Hos oss på MAVA har vi i dagsläget 24 vårdplatser som är uppdelade i tre team. Vården består av omhändertagande av patienter med förväntad kort vårdtid. Vi vårdar patienter med varierande medicinska behov, allt från unga till multisjuka äldre som insjuknat akut. MAVA är en bra avdelning att utvecklas på, för såväl nya som erfarna undersköterskor.Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet och som är intresserad av att arbeta inom akutsjukvård med varierande arbetsuppgifter. Det är meriterande om du sedan tidigare har erfarenhet av att arbeta på sjukhus. Du har god samarbetsförmåga och ett flexibelt och självständigt arbetssätt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Skyddad yrkestitel
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska, alternativt att du kan uppvisa ett tjänstgöringsintyg över att du hade en tillsvidareanställning som undersköterska innan de nya reglerna började gälla 1 juli 2023 och att du därmed omfattas av övergångsreglerna.
I väntan på bevis från Socialstyrelsen (alt. tjänstgöringsintyg) tillämpas visstidsanställning med titeln assistent omvårdnad. Anställningen övergår till en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när bevis om skyddad yrkestitel (alt. tjänstgöringsintyg) inkommit.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller:https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Vi kan komma att ha löpande urval och intervjuer så välkommen med din ansökan redan idag! Vänligen bifoga utbildningsbevis med din ansökan.
