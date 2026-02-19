Undersköterska till medicinsk akutvårdsavdelning
Medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA, tillhör internmedicin i Gävle och har 20 vårdplatser. Här vårdas akut sjuka patienter med medicinska problem. Huvuddiagnoserna på avdelningen är levercirros, leversvikt, hjärtproblem/arytmier, intox samt beroende, diabetes och elektrolytrubbningar, men även patienter med andra medicinska problem som exempelvis infektioner, KOL eller nedsatt allmäntillstånd.
Vi arbetar för snabba flöden och korta vårdtider. Vi arbetar för ett bra samarbete mellan olika yrkesprofessioner på avdelningen för att underlätta arbetet och säkerställa en god arbetsmiljö och patientsäkerhet.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Arbetet på avdelningen fördelas i dag mellan en sjuksköterska och en undersköterska per vårdlag, med ansvar för fem patienter. MAVA bedriver vård dygnet runt vilket innebär tjänstgöring dagar, kvällar, nätter och helger.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• basal omvårdnad och sedvanliga uppgifter som undersköterska
• kontroller enligt ordination och följa upp
• provtagning, koppla telemetri och skötsel av telemetri
• att assistera vid dränsättning.
Arbetsuppgifter är ofta nära patienten i ett tätt samarbete med sjuksköterskan och övriga kollegor.
Hos oss får du
• en strukturerad introduktion
• gå interna/externa utbildningar
• möjlighet att påverka ditt schema då önskemålsschema tillämpas
• ingå i vårdlag och arbeta tillsammans för vår gemensamma patient.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Är du en av de nya medarbetarna som vill vara med och utveckla avdelningen?
Vi söker dig som är undersköterska och tycker om utmaningar, gärna med erfarenhet från liknande verksamhet. Du behöver vara flexibel och ha förmåga att snabbt ställa om vid ändrade omständigheter. Att ha en god initiativförmåga, visa intresse och därmed vara hjälpsam är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen som undersköterska hos oss. Du kommer att behöva hantera snabba prioriteringar ena stunden och i andra stunden hålla i handen och sprida trygghet till en patient. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I rollen som undersköterska ska du
• ha gymnasiekompetens inom vård- och omsorg
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift
• ha goda datorkunskaper då dokumentation sker digitalt.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
