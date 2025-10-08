Undersköterska till medicinavdelning 1
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Enköping Visa alla undersköterskejobb i Enköping
2025-10-08
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Enköping
, Knivsta
, Håbo
, Västerås
, Heby
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Medicinavdelning 1 har 24 vårdplatser. Vi vårdar patienter med diagnoser inom det internmedicinska området men vår huvudinriktning är mot kardiologi. Vi har 14 telemetriplatser för hjärtövervakning. Vi söker nu ytterligare en undersköterska som vill bli en del i vårt team.
Ditt uppdrag
Hos oss får du en bred erfarenhet och möjlighet att utöva dina kunskaper vilket ger dig djupare kunskaper om internmedicinska tillstånd och behandlingar. Att vara undersköterska hos oss är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Här kan du räkna med ett varierande arbete med utmanande arbetsuppgifter. Trivs du med ett högt arbetstempo, har en positiv inställning och vill ha en utvecklande vardag kommer du att trivas hos oss.Publiceringsdatum2025-10-08Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård, gärna med erfarenhet av hjärtsjukvård. Vana från arbete på sjukhus är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som vi ser passar in i vårt team.
Din kompetens
Vi söker dig som är noggrann och lägger extra fokus på att skapa trygghet för patienten under vårdtiden. Du är engagerad och vill vårda människor med akut behov av medicinsk behandling. Du har ett gott bemötande och god samarbetsförmåga. Utöver detta är du även innovativ, handlingskraftig, ansvarstagande och har en positiv inställning.
Vi erbjuder
Tillsvidaretjänst, heltid med tillträde enligt överenskommelse
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Urval sker löpande, tillsättning av tjänsten kan ske innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
Biträdande avdelningschef Michaela Nevelius 0171-418116
Facklig representant för Kommunal Gill Lindblom, 0171-41 81 01
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Viktig information gällande din anställning:
Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Du kan läsa mer om de nya lagkraven här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Med anledning av de nationella lagkraven kan du komma att få titeln omvårdnadsassistent i ditt anställningskontrakt.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LE100/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9546644