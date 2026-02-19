Undersköterska till Magnoliagården i Staffanstorp
2026-02-19
Som undersköterska hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende.
Varje dag på Forenede Care är du med och formar framtidens äldreomsorg tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Vi söker nu en ny undersköterska till vårt hemtrevliga äldreboende Magnoliagården som är ett särskilt boende med inriktning på somatik och demens och har 75 platser.
Magnoliagården är ett vård- och omsorgsboende med demens- och somatisk inriktning beläget i centrum av Staffanstorp. Boendet erbjuder 75 platser fördelat på 7 enheter varav 3 enheter är demensenheter och 4 enheter är somatiska enheter. Magnoliagården drivs på uppdrag av Staffanstorps kommun. På plats finns verksamhetschef, enhetschef gruppledare, paramedicinare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, Leva Livet inspiratör, lokalvårdare, fastighetsskötare samt många engagerade undersköterskor och vårdbiträden.
Vi erbjuder våra boende omsorg och service av hög kvalitet genom en personlig, effektiv och kundanpassad organisation. Varje dag ska vara värdefull för våra boende. För att lyckas med detta måste vi bl.a. ha motiverade, engagerade och nöjda medarbetare.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en kollega på deltid till en tillsvidareanställning med provanställning med sysselsättningsgrad 75%-85% dag-kväll-helg.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Visa upp ett intyg från Socialstyrelsen som undersköterska
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Vi ser det även som meriterande ifall du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård.
För att trivas i tjänsten bryr du dig om dina medmänniskor, är bra på att skapa relationer, har ett stort engagemang och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Känner du igen dig i ovan? Sök redan idag, vi rekryterar löpande!
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. I den mån det begärs ska du även uppvisa giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med 7400 medarbetare. Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998. Hos oss kan du vara trygg som arbetstagare då vi ser våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Med en kultur fylld av värme, glädje och stort engagemang arbetar vi kvalitativt med fokus på att alla vi arbetar för att alla ska få leva livet, hela livet.
Utöver äldreboende har vi verksamheter som bedriver hemtjänst, ASiH, palliativ vård, personlig assistans och hemsjukvård.
Du är efterlängtad - välkommen till oss!
