Undersköterska till Mag-, tarm- och levermottagning barn
2025-08-13
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
På Mag-, tarm- och levermottagning barn utreder och behandlar vi patienter från 0-18 år med olika besvär från mage och tarm.
Mottagningen är uppdelad i tre team: transplantation, IBD och nutrition. Patienterna som kommer till oss kan vårdas för allt från celiaki till svåra leversjukdomar. Vi ger behandlingar och infusioner vid inflammatoriska tarmsjukdomar och följer och utreder patienter både före och efter transplantation av njurar eller lever. Många patienter följer vi från att de är små tills de går över i vuxensjukvården och där är överföringsprocessen en del av vårt arbete.
Vi arbetar i team som består av barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och barnläkare. Vi har också ett nära samarbete med dietister, kuratorer och psykologer i omvårdnaden av våra patienter. Allt för att ge ett gott omhändertagande av patienten och familjen utifrån både medicinska och psykosociala aspekter. Vi är ett glatt gäng medarbetare med god sammanhållning och vi månar om både om våra patienter och varandra.
Vad erbjuder vi?
En trygg och säker introduktion med erfarna kollegor anpassad efter dina behov och din erfarenhet.
Patientnära arbete med barn och familjer där patienten är i fokus.
Ett stimulerande arbete med gott stöd av erfarna arbetskamrater och med goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.
Kompetensutveckling och utbildningar utifrån dina och verksamhetens behov.
Ett självständigt och utvecklande arbete som undersköterska.
I arbetet ingår helgtjänstgöring var femte helg enligt överenskommet upplägg i någon av verksamhetens dygnet-runt enheter. Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av patientnära vård i kombination med administrativa uppgifter. Som undersköterska på mottagningen är du spindeln i nätet som får dagen på mottagningen att gå ihop. I arbetet ingår även planering och förberedelser inför besök likväl som patientnära vård. Du samarbetar med andra professioner för att ge patienten bästa vård. En av dina samarbetspartners är mottagningens andra undersköterska där ni fördelar och lägger upp dagen tillsammans.
Om dig
Vi söker dig som utbildad undersköterska och som vill vara med och driva vår mottagning framåt. Du har med fördel arbetat några år och är trygg i din roll som undersköterska. Det är extra meriterande om du har tidigare erfarenhet av mottagningsarbete. En del av arbetet består av administration varför tidigare erfarenhet av framförallt Elvis och Melior är fördelaktigt. Att du trivs med att samarbeta med både patienter, familjer och kollegor ser vi som en självklarhet. Vi är ett litet, positivt gäng, varför vi särskilt värderar ett gott bemötande och ett engagemang för arbetsmiljön på mottagningen. Du visar intresse och vill vara med och utveckla både din egen kompetens och mottagningen. Sist men inte minst gillar du att ha roligt på arbetet!
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
