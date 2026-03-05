Undersköterska till Luthagens hemtjänst
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Är du utbildad undersköterska och söker efter ett meningsfullt jobb där du får vara med och göra skillnad? Hos oss blir du en viktig del i ett väl sammansvetsat gäng med brukaren i fokus. Vi erbjuder ett omväxlande arbete, där ingen dag är den andra lik och där du får möjlighet att utvecklas. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi finns på Dalgatan i Luthagen, ett innerstadsområde med alla brukare på cykelavstånd. Trots det mindre geografiska området är vi en stor verksamhet som nyligen delats upp i Luthagen Fyris och Luthagen Stabby, vilka i sin tur består av mindre arbetsgrupper.
Som ny medarbetare blir du en viktig del i en av dessa grupper. Vi har bemannat mellan 7.00 och 22.00, alla dagar i veckan och arbetar efter ett rullande schema med tjänstgöring varannan helg.
Beskrivning av arbetsuppgifterVi stöttar och hjälper människor, framför allt äldre personer, i deras eget hem. I dina arbetsuppgifter ingår omsorg och stöd till våra brukare utifrån deras individuella behov. Alltifrån serviceuppgifter som städ och tvätt till personlig omvårdnad. Du utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, dokumenterar enligt socialtjänstlagen och samarbetar nära med dina kollegor för att utveckla verksamheten.
Vårt mål är att brukarna ska kunna leva självständigt, aktivt och meningsfullt. Du är en viktig pusselbit i detta. Du bygger också goda relationer med anhöriga, legitimerad personal och andra viktiga kontakter för brukaren. Arbetet inkluderar även palliativ vård i livets slutskede och arbete med demensvård. Tillsammans ansvarar vi för att erbjuda en hemtjänst av högsta kvalitet.
KvalifikationerVi söker dig som är utbildad undersköterska med yrkesbevis från socialstyrelsen. Du får gärna ha erfarenhet från arbete inom hemtjänsten, samt erfarenhet av äldreomsorg. För att kunna göra ett bra jobb i denna roll behöver du ha bra svenska, både i tal och skrift och du behöver vilja och kunna cykla i alla väder, året om.
Som person anpassar du dig lätt när saker förändras. Du kan snabbt ändra hur du tänker och gör, och du ser ofta möjligheter när något nytt händer. Du jobbar bra tillsammans med andra och är lyhörd och smidig, och du lyssnar, pratar och löser konflikter på ett bra och konstruktivt sätt. Du är lugn och uppmärksam när du möter andra och du är hjälpsam och vill gärna hitta bra lösningar, och du anstränger dig för att hjälpa människor på ett bra sätt. Du ser helheten och tänker på det stora perspektivet, samt att du vet vad din egen roll är, men du tar beslut som är bra för hela verksamheten.
