Undersköterska till Lungavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2025-09-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Höör
eller i hela Sverige
Välkommen till lungavdelningen i Malmö!
Vi är en vårdavdelning med integrerad öppenvårdsverksamhet med 18 slutenvårdsplatser och fyra öppenvårdsplatser för intervention. Hos oss vårdas bland annat patienter med KOL, emfysem, lungcancer, pneumothorax och interstitiella lungsjukdomar. Inom interventionen utförs bronkoskopiundersökningar, dräninläggningar, pleuratappningar och förberedelser inför finnålspåunktioner.
Vi har ett brett patientklientel med allt ifrån tidigare friska patienter med pnemothorax till den mycket svårt sjuka patienten som befinner sig i livets slutskede. Vi arbetar ständigt med förbättringar med fokus på arbetsmiljö, arbetssätt, arbetsfördelning och att förbättra rutinerna omkring våra interna flöden. Vill du som undersköterska vara delaktig i något av dessa förbättringsområden och delge dina erfarenheter så är detta en arbetsplats där du har möjligheter att påverka.
Vi erbjuder alla nyanställda undersköterskor en introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Möjlighet att hospitera på våra andra verksamheter inom område lungmedicin ges både under och efter introduktionstiden. Du har möjlighet att gå på våra interna utbildningar samt webbaserade utbildningar.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu nya undersköterskekollegor som vill jobba hos oss och driva avdelningen framåt. Vi kommer under hösten att införa ett hälsoschema som varierar dag och kväll men med fokus på medarbetarens återhämtning.
Lungavdelningen är en arbetsplats som präglas av respekt och trygghet där vi alla arbetar tillsammans för patientens bästa. Du erbjuds ett mycket spännande och omväxlande arbete där du som undersköterska har ett stort ansvar för omvårdnaden av patienterna, men även vis medicinskteknisk ansvar med drän. Som undersköterska är du även med och assisterar läkarna vid dräninläggningar. Vill du vara med och utveckla omvårdnadsarbetet tillsammans med oss?
Du brinner för att vårda lungsjuka och palliativa patienter och är gärna med och provar och utvecklar nya arbetssätt och ny teknik. Vi arbetar i team kring våra patienter där alla yrkeskategorier ingår såsom sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeueter, kurator och läkare. Du bidrar med din erfarenhet, kompetens och lärande för att öka den personliga och professionella kompetensen inom teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukvård och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av sjukhusvård och erfarenhet av journalsystemet Melior.
Personliga egenskaper som vi värdesätter är att du är positiv, engagerad och vill utvecklas i din roll som undersköterska. Vidare har du god kommunikativ förmåga och är serviceinriktad. Du är ödmjuk i ditt förhållande till patienter och kollegor och har patienten i fokus. Det är särskilt betydelsefullt om du är van vid att handleda nya kollegor och studenter.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Johanna Lörd, Enhetschef johanna.lord@skane.se 040-33 22 20 Jobbnummer
9520468