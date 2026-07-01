Undersköterska till Lugnvik Hälsocentral
Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2026-07-01
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade
På vår hälsocentral jobbar: distriktsläkare, ST-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, psykologer, kurator, barnmorskor, bvc-sköterskor, rehabkoordinator med flera. Vi har fokus på god arbetsmiljö, utveckling, lyfter förbättringar och alla bidrar för att upprätthålla det. Vi arbetar patientfokuserat och ser alltid patientens bästa för våra ca.7600 listade patienter.
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1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter är provtagning på vårt eget lab. och assistans vid specifika läkarundersökningar såsom gynekologiska undersökningar, rektoskopi och fläckmottagning. Vi har ett eget infektionsspår för smittsamma patienter där undersköterskan är läkaren behjälplig i undersökning och behandling. Utöver det har du som undersköterska egen mottagning för bl.a. suturtagning, blodtappning och öronspolning.
Hembesök till patienter som har svårt att ta sig till hälsocentralen för provtagning är en viktig del i undersköterskans arbete. Andra arbetsuppgifter är t.ex. att ansvara för tvätt och förråd samt viss administration.Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning med sjukvårdsinriktning. Krav är erfarenhet från akutvård och/eller primärvård. Du ska ha erfarenhet av provtagning och tycka att det är stimulerande att arbeta i en föränderlig verksamhet. Du bör vara utåtriktad, flexibel och van att bemöta patienter med olika behov samt trivas med rollen som "ansiktet utåt" på hälsocentralen. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp.
Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge patienterna bästa möjliga vård. Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har initiativförmåga och ansvarskänsla. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/206/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214), https://www.regionjh.se/
Midvägen 4 (visa karta
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831 51 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral Kontakt
Kommunal
Lena Sörensson lena.sorensson@regionjh.se Jobbnummer
9986238