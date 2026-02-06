Undersköterska till LSS boende
2026-02-06
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Örnekullsvägen 20B är en gruppbostad inom LSS placerad i Hjärnarp. Boendet har 6 platser med inriktning 55+.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som undersköterska på LSS boende ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att utföra daglig omvårdnad, matlagning och aktiviteter. Då inriktningen är 55+ har boendet ett klientel där en del boende har omfattande omvårdnadsbehov.
Utöver detta arbetar man tillsammans med pedagogiska arbetssätt och bemötande där bildstöd, teckenspråk/TAKK, dagliga utevistelser, matlagning och diverse andra hushållssysslor är en del av det dagliga arbetet.
Samverkan med Arbetsterapeut, Fysioterapeut samt Sjuksköterska och anhöriga/legala företrädare är en naturlig del av arbetet. Arbetet kräver att du klarar en medicindelegering.
Arbetet har stora möjligheter att vara kreativ i skapandet av dagliga aktiviteter och aktivering av de boende och ställer därför krav på din förmåga att vara självständig i ditt arbete och ta egna initiativ.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med yrkesbevis.
Du är en engagerad och trygg person som trivs med att anpassa vardagen efter individen. Du är bra på att ha ett lågaffektivt bemötande och möta personerna på den nivå de befinner sig. Det är viktigt för oss att du är en självständig person som själv ser vad som behöver göras i det dagliga arbetet och tar egna initiativ till att skapa en god livskvalité för de boende.
Du har även god kunskap i det svenska språket i både tal och skrift.
Meriterande är
* utbildning inom teckenspråk/TAKK
* erfarenhet av målgruppen LSS
Det kommer vara löpande rekrytering för dessa tjänster så skicka in din ansökan redan idag om du är intresserad.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
