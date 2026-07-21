Undersköterska till Lövberga kortidsenhet
Stenungsunds kommun / Undersköterskejobb / Stenungsund Visa alla undersköterskejobb i Stenungsund
2026-07-21
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra kommunala samarbeten.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Vill du ha ett omväxlande och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag?
På Stenungsunds nybyggda och moderna äldreboende, Lövberga får du arbeta i en stimulerande miljö med fokus på rehabilitering, återhämtning och trygga hemgångar.
Som undersköterska möter du omsorgstagare med olika vård- och omsorgsbehov. Du har ett personcentrerat arbetssätt där omsorgstagaren alltid står i centrum och där målet är att skapa livskvalitet, trygghet och delaktighet utifrån varje individs behov och förutsättningar.
Du arbetar nära sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, biståndshandläggare och övriga kollegor i ett tvärprofessionellt team. I uppdraget ingår även att, på delegation, utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi söker dig som är självständig, ansvarstagande och trivs i en verksamhet med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
Korttidsenheten är en digitaliserad arbetsplats där dokumentation, kontaktmannaskap och genomförandeplaner enligt IBIC är naturliga delar av det dagliga arbetet.
Din arbetstid kommer att vara förlagd på dag kväll och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
• Är utbildad undersköterska.
• Har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, korttidsverksamhet eller rehabiliterande
vård.
• Har god förmåga att dokumentera och använda digitala verktyg i det dagliga arbetet.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Är engagerad, lösningsfokuserad och bidrar till ett gott samarbete.
• Du är insatt i gällande lagstiftningar och den nationella värdegrunden.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Ett krav är att du behärskar svenska språket i tal och skrift, är du flerspråkig är det meriterande.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in ansökan!.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336920". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
)
444 82 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303730000 Jobbnummer
10008135