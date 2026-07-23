Undersköterska till Lindhem
Osby kommun, Hälsa och Omsorg / Undersköterskejobb / Osby Visa alla undersköterskejobb i Osby
2026-07-23
, Östra Göinge
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Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
Lindhem är ett vård- och omsorgsboende som ligger i Osby Kommun. På Lindhem finns det åtta olika enheter, fyra enheter för vård och omsorgsboende samt fyra enheter för demensboende.
Den tjänst som nu annonseras är ett vikariat på avdelningen Linden, med möjlighet till förlängning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Ditt arbete innebär att du är en van undersköterska som kan arbeta både självständigt och i grupp. Du arbetar med personcentrerad omvårdnad och hanterar delegerade uppgifter, planerar och utvecklar arbetet tillsammans i teamet. Du upprättar och följer genomförandeplaner samt har ansvarsområde eller ombudsuppdrag. Du jobbar aktivt med BPSD och senior Alert.
För oss är det en självklarhet att sätta guldkant på tillvaron varje dag!Kvalifikationer
Du ska vara utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel, ha dokumenterad erfarenhet av vård och omsorgsarbete. Du ska även ha grundläggande datorkunskap och förmåga att kunna ta del av och dokumentera journalanteckningar i de verksamhetsnära system som verksamheten kräver. Du har en god samarbetsförmåga och en flexibel inställning, det är viktigt att du är lösningsfokuserad och van att ta självständiga beslut. Du ska kunna ta emot delegerade uppgifter efter verksamhetsspecifik utbildning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2026-12-31 .
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi eftersträvar öppenhet kring lön. Du kan ta del av aktuell lönestatistik för tjänsten via Osby kommuns hemsida: https://www.osby.se/naringsliv--jobb/jobba-hos-oss/lonestatistik-osby-kommun.html
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "123/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Osby Kommun
(org.nr 212000-0902)
Osby kommun (visa karta
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283 80 OSBY Arbetsplats
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel +46479528000 Jobbnummer
10009881