Undersköterska till Lindero
Mörbylånga kommun, Social omsorg / Undersköterskejobb / Mörbylånga Visa alla undersköterskejobb i Mörbylånga
2026-06-08
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Lindero är ett omvårdnadsboende i Mörbylånga som består av två avdelningar med sammanlagd plats för 25 brukare. I samma byggnad finns vår träffpunkt Dungen samt våra samarbetspartners Kuggen och Demensteamet.
Det finns flera gemensamma lokaler på Lindero, det finns vardagsrum och mindre kök på respektive avdelning för måltider och gemensamma aktiviteter. Det finns samlingslokaler i olika storlekar beroende på aktiviteter. Utemiljön på Lindero består av en mysig gård som har byggnader åt tre håll.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska består av att bidra till en god livskvalité för brukarna, att ha ett professionellt bemötande och utföra personcentrerad omsorg. Vi är måna om att dagarna ska vara meningsfulla och trygga för våra brukare. För att kunna vara en del av personalen på Lindero behöver detta vara viktigt för dig.
I dina arbetsuppgifter ingår att löpande dokumentera i Lifecare Utförare samt utföra hälso- och sjukvårdande insatser utifrån delegering från sjuksköterskan där vi tar stöd av APPVA.
På Lindero är vi måna om att respektera och ställa upp för varandra för att bibehålla vår goda arbetsmiljö och fina anda. För att passa in hos oss behöver du vara lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Du behöver vara flexibel och kunna anpassa arbetssättet utifrån de behov som finns eller uppstår.
Förutom att du arbetar med att ge god vård och omsorg så förväntas du bidra med arbetsglädje och nya idéer. Vi samarbetar med andra särskilda boenden i kommunen så arbete på andra enheter förekommer, vilka kallas resurspass. Förutom att man stöttar upp på andra arbetsplatser så bidrar även resurspassen till att ge dig variation och utveckling i arbetet. Självklart ingår introduktion innan resurspass på ett annat boende. Arbetstiderna för dagtjänstgöring är förlagda till dag, kväll och två helger per schemaperiod. Vårt mål är att alla medarbetare ska kunna påverka sitt schema med utgångsläge i verksamhetens behov. Vi schemalägger i systemet Multi Access.Kvalifikationer
Vi söker en utbildad undersköterska med god datorvana och ett intresse för att arbeta med brukare med kognitiv svikt och somatiska besvär. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kompetens som bidrar till att öka den kvalitet och arbetsglädje som redan finns i arbetsgruppen. Dröj inte med att skicka in din ansökan!
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Den som hade en tillsvidareanställning som undersköterska när de nya reglerna började gälla, får fortsätta att använda titeln till och med den 30 juni 2033 utan bevis. För att få anställas som Undersköterska behöver du antingen kunna uppvisa att du varit tillsvidareanställd som Undersköterska 1 juli 2023 eller har bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel.
För att bli aktuell för en anställning inom social omsorg i Mörbylånga kommun kommer arbetsgivaren be om att den sökande visar upp utdrag ur belastningsregister.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330083". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga Kommun
(org.nr 212000-0704)
386 80 MÖRBYLÅNGA Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Social omsorg Kontakt
Enhetschef
Patrick Jenkinson patrick.jenkinson@morbylanga.se 010-354 71 21 Jobbnummer
9951466