Undersköterska till Lillsjögården
Uppsala kommun, Avdelning för boenden / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-07-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning för boenden i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
5 plats(er).
Undersköterska till Lillsjögården
Vill du göra skillnad i människors vardag i en naturnära och trygg miljö? På Lillsjögården i Almunge blir du en del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att skapa trygghet, livskvalitet och en meningsfull vardag för våra boende. Här får du möjlighet att bidra med din kompetens, utvecklas i din yrkesroll och göra verklig skillnad varje dag.
Välkommen till Lillsjögården i lantliga Almunge! Här hittar du en arbetsplats där kollegial samverkan och omsorg om våra boende står i fokus. Tillsammans men kollegor, legitimerad personal och verksamhetschef arbetar du för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dem som bor hos oss.
Hos oss värdesätter vi prestigelöshet, god samarbetsförmåga och ett tydligt fokus på de boendes behov. Vi arbetar nära civilsamhället och har regelbunden kontakt med bland annat kyrklig verksamhet. Vi erbjuder goda möjligheter till vidareutbildning, kompetensutveckling och ett självständigt arbete med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Ditt uppdrag
Som undersköterska kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra boende där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser som gör skillnad i deras vardag. Du arbetar varje dag för att ge en god omvårdnad med stor hänsyn till de boendes individuella behov.
I arbetet ingår att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, dokumentera enligt socialtjänstlagen och samverka med kollegor, legitimerad personal och anhöriga. Du förväntas skapa och upprätthålla god kontakt med de boende, anhöriga, legitimerad personal och för de boende andra viktiga kontakter. Det ingår även att arbeta med palliativ vård i livets slutskede samt att aktivt delta i teamarbetet runt brukarna.Publiceringsdatum2026-07-09Bakgrund
För att vara aktuell för tjänsten ska du vara utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsens krav. Du behöver självständigt och utan hinder kunna kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligen. Det är ett krav för att säkerställa patienternas säkerhet och rätt dokumentation i arbetet.
Du känner dig trygg i att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Har du dessutom erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen ser vi det som meriterande.
Som person är du lugn, stabil och trygg även när situationer förändras eller tempot ökar. Du har förmåga att behålla fokus och göra väl avvägda prioriteringar.
Du samarbetar väl med andra och har ett lyhört och respektfullt förhållningssätt. Du kommunicerar tydligt, bidrar till goda relationer och hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du är uppmärksam, tillmötesgående och arbetar för att ge våra boende ett tryggt, professionellt och värdigt bemötande varje dag.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten kontakta: Zohreh Khosh Bakht, verksamhetschef, 018-727 67 77
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 37 74.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ALN-2026-00492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning för boenden Kontakt
Verksamhetschef
Zohreh Khosh Bakht zohreh.khosh-bakht@uppsala.se +46187276777 Jobbnummer
9998509