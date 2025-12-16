Undersköterska till Lillkullegatans Hemtjänstcentral
2025-12-16
Om jobbet
Är det du som gör det möjligt att bo kvar hemma? För att skapa goda förutsättningar i arbetet och stärka arbetsmiljön utökar vi nu våra team.
Vi söker därför fler undersköterskor till våra två enheter på Lillkullegatans hemtjänstcentral.
Arbetet inom äldreomsorgen ger dig möjlighet att bidra till livsglädje och välmående. Målet är att omsorgstagarna ska få meningsfulla dagar, där du ger en god omvårdnad och social omsorg. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du gör skillnad för dom vi är till för. Vår verksamhet är i gång varje dag, det innebär att arbetstiden är dag, kväll och
helg.
Arbete inom hemtjänsten innebär att du stödjer och hjälper omsorgstagaren i dennes eget hem utifrån beviljade insatser. Du tar dig till individens hem till fots, på cykel eller med bil. I ditt arbete ingår praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt, städning med mera. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska. All dokumentation görs digitalt.
Som undersköterska i hemtjänsten får du ett varierande arbete där du bidrar till ett värdigt och meningsfullt liv.
Om dig
- Vi söker dig som är utbildad undersköterska, du kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel
- Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Grundläggande datorvana (IT-kunskaper)
- Du har cykelvana och kan använda EL-cykel i arbete.
Meriterande men inte ett krav:
- Vidareutbildning med inriktning mot demens eller äldrepsykiatri
- Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete gärna inom hemtjänst
- Erfarenhet av social dokumentation och mottagningsombudsroll
- B-körkort och körvana
Vem vi söker: Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du tänker på de vi är till för och deras bästa.
Du kan snabbt anpassa ditt arbetssätt och du se möjligheter i stället för hinder. Då arbetet i hemtjänsten kan förändras när oväntade händelser inträffar. Du anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt och
du säkerställer att ditt budskap gått fram.
Vi är Göteborg - är du? Välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Inget personligt brev behövs! När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/863". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Ann-Marie Palm ann-marie.palm@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3655270 Jobbnummer
9645951