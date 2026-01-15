Undersköterska till Lärkvägens hemtjänst, Hemsjö/Tuve
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Lärkvägens hemtjänst består av flera olika arbetslag där område Hemsjö och Tuve utgör några av dem. Arbetslagen består av sammanlagt 33 medarbetare i varierande åldrar och med olika arbetslivserfarenhet. Arbetslagen utgår från kontoret på Lärkvägen 4 och vi använder oss i huvudsak av bil och cykel för att nå ut till våra brukare. Vårt geografiska område där vi arbetar består av Tuve, Ödenäs, Hemsjö, Ingared och Västra Bodarna.
Hos oss i Alingsås kommun händer det mycket spännande! Vi står mitt i en omfattande satsning på digitalisering och AI inom välfärdsteknik - allt från läkemedelsautomater till nyckelfria lås som skapar trygghet och kvalitet för våra brukare. Nu söker vi undersköterskor som vill vara med på resan och göra verklig skillnad, varje dag. Varmt välkommen med din ansökan!
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning med kollektivavtal
* Modern välfärdsteknik
* Mentor och handledare
* Förkortad arbetstid
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 och 50 år
* Kompetensutveckling inom yrkesrollen men även möjlighet till kompetensutveckling för andra karriärval genom karriärvägsmodellen
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
I vår verksamhet på Lärkvägens hemtjänst arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån det individuella behovet.
I ditt uppdrag som undersköterska kommer du att arbeta självständigt men även samarbeta med dina kollegor i ditt arbetslag och vid behov i närliggande arbetslag för att nå verksamhetens mål. Du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och utföra delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket hjälpbehov brukaren har. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad, service och social samvaro men även dokumentation, planering, hälso- och sjukvårdsuppgifter och utvecklingsarbeten. Vi åker bil eller cyklar mellan våra brukare.
I rollen som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande då dina arbetsdagar innebär allt från larmhantering, åtaganden som fast omsorgskontakt, ge läkemedel enligt ordination, daglig vård och omsorg, till att sitta ner och prata en stund med den som behöver. Du är, tillsammans med dina kollegor, nyckelpersonen runt brukaren och ni arbetar tillsammans för att skapa ett bra liv för den enskilde.
Du närvarar även som fast omsorgskontakt vid välkomstsamtal, upprättar och uppdaterar genomförandeplaner, har kontakt med anhöriga och andra professioner samt dokumenterar enligt gällande lagstiftning i vårt verksamhetssystem.
Mycket har även hänt inom digitalisering för hemtjänsten de senaste åren och vi arbetar övervägande genom våra arbetsmobiler. I mobilen ser personalen sitt dagliga schema, de kan signera läkemedel samt dokumentera viktiga händelser i vårt journalsystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad undersköterska, med skyddad yrkestitel
* Är väl förtrogen med digitala plattformar, att följa arbetsplatsens handlingsplaner, policys och riktlinjer samt socialtjänstlagens paragraf SoL §1:1.
* Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har annan påbyggnadsutbildning, exempelvis inom demens, som arbetsgivaren bedömer som relevant samt erfarenhet av arbete inom äldreomsorg med demens eller psykogeriatrisk inriktning. Meriterande är även om du innehar erfarenhet av andra relevanta uppdrag eller ombudsroller som undersköterska.
För att trivas i rollen är du trygg och agerar ansvarsfullt och självständigt med ett tydligt brukarfokus. Du agerar enligt fattade beslut, planer och riktlinjer samt medverkar till att de upprättas och följs upp. Du har ett gott bemötande gentemot dem du möter, trivs med att skapa nya och goda relationer och har en god samarbetsförmåga. Du är även intresserad av att vara med att fortsätta bygga upp vår verksamhet och är flexibel vid förändrade omständigheter i ditt arbete.
ÖVRIGT
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryterande chefför hantering av din ansökan.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
