Undersköterska till Laponia hälsocentral, Gällivare
Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Gällivare Visa alla undersköterskejobb i Gällivare
2026-02-18
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
På vår arbetsplats möter vi människor med olika behov av vård och omsorg. Vi vill med hjälp av kunskap, glädje och kompetens ge den bästa möjliga vård till våra patienter. Vi arbetar tillsammans, i ett teambaserat arbetssätt.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av provtagning, spirometri och audiometri. Vi ser det som önskvärt att du har kunskaper i journalsystemet Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är självgående, flexibel, stabil och har samarbetsförmåga som gör att du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
Som undersköterska på vårt lab kommer du arbeta i patientnära vård med bland annat provtagningar, suturtagning, spirometrier, audiometrier och EKG. Du kommer även ha administrativa arbetsuppgifter som exempelvis beställningar. Hälsocentralen är öppen vardagar mellan 8:00-17:00.
Det här erbjuder vi dig
• Teambaserat arbetssätt med trevliga och hjälpsamma kollegor
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenEn tillsvidareanställning och ett tidsbegränsat vikariat på heltid från 1 juni 2026 till och med 11 januari 2027. Arbetstid är dagtid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Josefine Nordlund josefine.nordlund@norrbotten.se 072-532 12 83 Jobbnummer
9750160