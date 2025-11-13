Undersköterska till Laboratoriemedicin Hagfors Vårdcentral
2025-11-13
Är du undersköterska med intresse för laboratoriearbete och patientkontakt?
Nu söker vi två engagerade medarbetare till vår verksamhet där provtagning, analys och hög kvalitet står i fokus.
Här blir du en del av ett sammansvetsat team med stort engagemang för utveckling.
Din arbetsplats
Laboratoriemedicin Torsbyområdet har cirka 30 medarbetare. Inom klinisk kemi arbetar vi med analysverksamhet, provtagning och funktionsundersökningar både på sjukhuslaboratoriet i Torsby och vid primärvårdslaboratorierna i Torsby, Hagfors, Munkfors och Sunne. Inom transfusionsmedicin bedriver vi blodtappning med tillhörande komponenthantering och serologiska undersökningar.
Hos oss får du ett ansvarsfullt, utvecklande och meningsfullt arbete inom klinisk kemi. Analysarbetet präglas av ett starkt kvalitetsfokus och effektiva arbetsflöden.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär ett vikariat snarast till och med augusti 2026.
Arbetsuppgifterna består till största delen av provtagning, funktionsundersökningar, handhavande av patientnära analysinstrument och bedömning av analyssvar.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av provtagning. Du är trygg i att arbeta självständigt och tar ansvar för att dina arbetsuppgifter utförs med hög kvalitet och struktur. Samtidigt har du lätt för att samarbeta och trivs med att vara en del av ett team.
Du är flexibel, serviceinriktad och har en god kommunikativ förmåga - egenskaper som är viktiga i mötet med patienter och i det dagliga arbetet. Du har även intresse för förbättringsarbete och utveckling inom verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din placering är Laboratoriet Hagfors Vårdcentral men arbete på Labb i Sunne och Torsby kan förekomma så körkort är ett krav.
Intervjuer och urval sker löpande under ansökningstiden.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laboratorier Torsbyområdet Kontakt
Marita Bengtsson, enhetschef 010-8347357 Jobbnummer
9603527