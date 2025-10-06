Undersköterska till Kungshults vårdboende
Vill du som medarbetare påverka de äldres vardag och ingå i en verksamhet som består av glädje och nytänkande? Vi söker dig som delar vårt engagemang i att sätta hyresgästen i fokus. Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Kungshults vårdboende ligger i den norra delen av Helsingborg. Runt boendet finns grönskande bokskog och ängar, i närheten betar hästar och miljön upplevs som lugn och lantlig. Vårdboendet har 72 lägenheter fördelat på tre våningar. Här finns både somatiska platser och boende för personer med kognitiv svikt. Kungshult är en Silviacertifierad enhet vilket innebär att all personal har fått särskild utbildning och att vi arbetar strukturerat med demensfrågor.
Vad vi erbjuder
Vi på kungshults vårdboende erbjuder dig ett arbete där du arbetar för att skapa en omsorg av god kvalitet för de vi finns till för. Du samverkar tvärprofessionellt i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet med enhetschefer, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, fysioterapeut och övrig personal.
Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta. Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska kommer du att ge individuell omsorg och service till hyresgästerna på ett sätt som gör att varje individ känner sig unik och delaktig. I ditt uppdrag ingår att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktion och delegering och du tar en aktiv del i helheten som krävs för att hyresgästerna ska få bra livskvalitet utifrån deras individuella förutsättningar.
Du möter människor med olika sjukdomar och funktionsnedsättningar och arbetet handlar om att skapa trygghet, både för hyresgäster och anhöriga. Vi stöttar genom att bland annat ge hjälp och stöd vid personlig hygien, måltidssituationer samt sociala aktiviteter och utevistelser.
I en del av tjänsten ingår aktivitetsombudsroll som innebär att du planerar och håller i aktiviteter, dels på din egna avdelning men också i hela huset. Du kommer vara representant för din avdelning gällande aktiviteter och samarbeta med andra aktivitetsombud i huset.
Andra arbetsuppgifter är dokumentation enligt gällande lagstiftning samt kontaktmannaskap. Kvalifikationer
För att kvalificera dig för tjänsten krävs det att du har en undersköterskeutbildning.
Då kommunikation och dokumentation är viktiga delar i verksamheten förutsätter arbetet att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift samt att du har god dator- och dokumentationsvana.
Det är meriterande om du arbetat enligt silviacertifiering eller har en annan likvärdig demensutbildning. Har du tidigare erfarenhet av att vara aktivitetsombudsroll så är det också meriterande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Du som söker är en god kollega med ett positivt synsätt samt har förmågan att arbeta självständigt men även i team. Framgång i arbetet bygger på att du är duktig på att skapa och bibehålla goda relationer samt är ansvarstagande, kompetent och pålitlig.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Deltid 75% eller enligt önskad sysselsättningsgrad
Tillträdesdatum: 2026-01-05
Antal tjänster: 2
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Kristian Håkansson kristian.hakansson2@helsingborg.se 042-10 43 68 Jobbnummer
