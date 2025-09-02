Undersköterska till Kullavik hemtjänst i Kungsbacka
Vill du ha ett fritt och omväxlande arbete samt ingå i en professionell arbetsgrupp? Mitt emellan Göteborg och Kungsbacka ligger Kullaviks hemtjänst med avkopplande omgivningar och närhet till havet! Låter detta som en tjänst för dig? Ansök idag!
Rollen som Undersköterska hos oss
Som undersköterska kommer du möta människor med olika behov och du arbetar i deras hem.
Det är ett fritt och omväxlande arbete där du ingå i en professionell arbetsgrupp. Ena dagen är inte den andra lik och arbetet är stimulerande och blir aldrig tråkigt. Ibland kan det vara tufft att arbeta självständigt i ett flexibelt tempo men all värme och glädje från omsorgstagare, anhöriga och arbetskamrater ger ny energi.
I din roll ingår att:
- samverka med kollegor och hemsjukvård utifrån god och nära vård samt ett rehabiliterande förhållningssätt
- upprätta och följa genomförandeplaner och rutiner utifrån omsorgstagarens behov
- tillsammans med dina kollegor skapa en trygg och stimulerande miljö hos omsorgstagaren och i arbetsgruppen
Du kommer jobba efter ett schema som är förlagd till dag, kväll och varannan helg. Du kommer gå, cykla och köra bil i tjänsten.Publiceringsdatum2025-09-02Profil
Du älskar att arbeta med människor, du är en glädjespridare som ger energi till dina omsorgstagare och kollegor. Som person är du initiativtagande, flexibel och självgående i ditt arbete och ser möjligheter i förändringar och för utveckling. I Kungsbacka försöker vi göra nytt och ser gärna att du har intresse av att testa ny välfärdsteknik. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad eller studerande undersköterska
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
- innehar B-körkort
Läs gärna mer om oss
Kullaviks hemtjänst ligger mitt emellan Göteborg och Kungsbacka med avkopplande omgivningar och närhet till havet! Hemtjänsten i Kullavik är namnet på den kommunala hemtjänsten i Kungsbackas egen Regi. Vi utgår ifrån Kyviksvägen 2 och har därför alltid nära hem till de vi är till för. Inom hemtjänsten pågår ett arbete med att renodla undersköterskans roll, vilket innebär att du som undersköterska hos oss inte utför städ eller hemleverans av inköpsvaror. Vi är stolta över att våra omsorgstagare i Socialstyrelsens undersökning 2023 är 100% nöjda med vårt bemötande.https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=848837&category=null&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=jobba+hos+oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 16 september. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
