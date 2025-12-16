Undersköterska till Kry vårdcentral Oskarshamn
Kry Primärvård AB / Undersköterskejobb / Oskarshamn Visa alla undersköterskejobb i Oskarshamn
Om vår verksamhet
I region Kalmar är Kry Vårdcentral i Oskarshamn en av våra tre vårdcentraler. Verksamheten har vårdavtal med region Kalmar och leds idag av verksamhetschef som till sin hjälp har medicinsk rådgivande/ansvarig läkare och samordnare, tillsammans är vi 14 medarbetare.
Vi är en vårdcentral med stort fokus på service, som sätter våra patienter i fokus. Med en gemensam vision om patienten i centrum genom hög tillgänglighet och kvalitet med ett gott bemötandet i branschen, vill Vi ge våra patienterna framtidens primärvård.
Om rollen
Du har en central roll på vår provtagning, där du ansvarar för all laboratorieverksamhet på vår mottagning. Du är även en del av vård sedvanliga mottagningsarbete, där du får möjlighet att möta många olika patienter. Samtidigt får du möjlighet att kompetensutveckla dig själv och vara med på resan att utveckla och förändra primärvården.
Vårdcentralen lägger stor vikt vid att arbeta nära patienten, med kontinuitet och fokus på att i samarbete mellan olika professioner uppnå bästa möjliga vård.
Kvalifikationer & egenskaper
Undersköterska
Erfarenhet inom primärvård eller motsvarande är starkt meriterande.
Erfarenhet av provtagning och dess hantering är starkt meriterande.
Kollektivavtal, friskvårds bidrag och andra bra förmåner och försäkringar.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse. Omfattning: Timmar. Anställning: Visstid. Arbetstider: Vardagar, dagtid, helg. Plats: Kry Vårdcentral, Oskarshamn. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kry Primärvård AB
(org.nr 556665-8364), https://www.kry.se/ Arbetsplats
Kry Kontakt
Elin Lamby elin.lamby@kry.se 072-083 58 61 Jobbnummer
9647653