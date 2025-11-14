Undersköterska till Kristinedals äldreboende, vikariat
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du färdigutbildad undersköterska och vill skaffa värdefull erfarenhet? Då har du chansen nu! Vi på Kristinedals äldreboende söker en omsorgsfull kollega som vill vara med och skapa livskvalitet för våra boende under en kollegas föräldraledighet.
Ditt nya jobb
Som undersköterska hos oss får du ett varierat och ansvarfullt arbete där du använder både hjärtan, hjärna och händer. Du blir en viktig del i att skapa trygghet och livskvalitet för våra boende. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
- Ge våra hyresgäster personlig vård och omsorg samt vardagsrehabilitering
- Motivera och stimulera den enskilde utifrån individuella förutsättningar, behov och önskemål
- Utföra avancerad omvårdnad
- Medicinska uppgifter såsom läkemedelshantering, dokumentation, enklare såromläggningar och rehabiliteringsträning
- Kontaktmannaskap, genomförandeplaner och social dokumentation
- Övriga arbetsuppgifter som hör till rollen
Välkommen till oss
Kristinedals äldreboende ligger beläget i det centrala området Väster i Jönköping, med goda kommunikationsmöjligheter. Här erbjuder vi en trygg och trivsam miljö för våra boende och en stimulerande arbetsplats för dig som medarbetare.
Vårt äldreboende består av:
- Demensenhet
- Korttidsenhet
- Särskilt boende
Totalt är vi cirka 60 medarbetare som arbetar tillsammans för att skapa en meningsfull vardag för våra boende. Särskilt boende består av två enheter med totalt 20 platser och ett 20-tal medarbetare.
Vi arbetar utifrån ett jag-stödjande förhållningssätt med personcentrerad omvårdnad. Hos oss finns ett nära samarbete mellan olika yrkesprofessioner såsom sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och enhetschef - allt för att ge bästa möjliga omsorg och stöd.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.
Du har god datavana och behärskar svenska i tal och skrift, vilket krävs för dokumentation och kommunikation med hyresgäster, anhöriga och kollegor.
Arbetet ställer krav på fysisk rörlighet då situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt.
För att trivas i rollen tror vi att du är har ett genuint engagemang för att ge omsorg och hjälpa människor i deras vardag. Du trivs med att ta eget ansvar, samtidigt som du uppskattar att samarbeta med kollegor. Som person är du lyhörd och empatisk i mötet med andra, och bidrar till en trygg och respektfull miljö. Du arbetar strukturerat, har en lösningsorienterad inställning och tycker om att bidra med idéer och förbättringar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten!
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete tillsammans med stöttande och kompententa kollegor. Vi planerar din introduktion efter din tidigare erfarenhet, och du får möjlighet att utvecklas - både på ett professionellt och personligt plan.
Givetvis får du som anställd inom Jönköpings kommun också ta del av andra generella förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-osshttps://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Bra att veta
Rekryteringen avser ett tidsbegränsat föräldravikariat på 12 månader med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dag och kväll, såväl vardag som helg.
Jönköpings kommun stävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100% sysselsättningsgrad.
Vi arbetar med samplanering, vilket innebär att hela eller delar av ditt arbetspass vid behov kan komma att förläggas till annan enhet inom vår verksamhet. Du behöver därför vara flexibel i periodplaneringen då den anpassas till verksamhetens behov.
Din ansökan
I din ansökan vill vi att du bifogar CV, examensbevis samt tjänstgöringsintyg. All tidigare tjänstgöring ska kunna styrkas, med tydlig angivelse av omfattning, anställningsform och befattning.
Vi tillämpar urval och kallar till intervjuer löpande.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Vill du veta mer?
Varmt välkommen att kontakta Lusine Avagyan, rekryterande chef.
Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
