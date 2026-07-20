Undersköterska till Kristdala hemtjänst
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Oskarshamn Visa alla undersköterskejobb i Oskarshamn
2026-07-20
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Bara en kort bilresa från Oskarshamn väntar Kristdala en plats där du får kombinera ett meningsfullt arbete med lugnet, naturen och närheten som landsbygden erbjuder. Är du redo att bli en del av vårt team?
Som undersköterska hos oss på Kristdala hemtjänst arbetar du nära våra brukare och är en viktig del i deras dagliga liv. Du ansvarar för att utföra beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), samt hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att ge varje individ bästa möjliga stöd alltid med respekt för deras unika behov och önskemål. Att arbeta i hemtjänsten är ett varierat och roligt arbete. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Omvårdnad och stöd i vardagen
• Medicingivning och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser av legitimerad personal
• Dokumentation
• Serviceinsatser som städning
• Social aktivering och meningsfulla aktiviteter
Du blir också en viktig del i verksamhetens utveckling, där du tillsammans med kollegor och chef arbetar med kvalitet, förbättringar och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren finner som likvärdig, gärna med erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Vi ser att du tar ansvar, är flexibel och har ett eget driv samt arbetar strukturerat och trivs med att följa rutiner. Att vara strukturerad, planerad och kunna följa rutiner är även det viktigt. Du har förmåga att se helheten men också varje enskild individs förutsättningar. Du är lyhörd, öppen, har en god samarbetsförmåga och du trivs i en verksamhet med högt tempo fylld med arbetsglädje. Vi ser självklart att du har ett gott bemötande gentemot brukare och kollegor.
Dokumentation är en viktig del i vårt arbete så du behöver behärska svenska språket på ett bra sätt i tal och skrift samt ha en god datavana. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig:
• En lärorik arbetsplats där du får möjlighet att tillämpa dina kunskaper som undersköterska utifrån brukarens behov
• Möjlighet att uppleva den fina naturen via bil mellan dina besök
• Friskvård
Hos oss får du chansen att göra skillnad varje dag. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse med rekryterande chef.
Löpande rekrytering kan komma att tillämpas, välkommen med din ansökan redan idag!
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning.
Detta hittar du under: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Du som söker och är intresserad av tjänsten, ansök redan nu om utdraget.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336864". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Kommunal
Renée Solstad renee.solstad@kommunal.se +46103560000 Jobbnummer
10007063