Undersköterska till korttidsenheten
Lerums kommun, Äldreomsorg / Undersköterskejobb / Lerum Visa alla undersköterskejobb i Lerum
2026-07-01
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Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle utnämnde Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Lerum är alltså en Superkommun!
Tuvängens korttidsboende ligger i Lerums kommun och omfattar 40 platser fördelat på två enheter, Kompassen och Lotsen. Korttidsenheten har inriktning rehabiliteringvård, demensvård samt flexväxelplatser.
Nu har du chansen att få bli en del av vårt team!
Hos oss arbetar vårdbiträden, undersköterskor, specialistundersköterskor, koordinatorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, enhetssamordnare och enhetschef tillsammans för att ge våra gäster den bästa möjliga vården och omsorgen. Vi har ett nära samarbete där varje profession bidrar med sin kompetens.
Vår arbetsplats präglas av professionalitet, engagemang och en strävan efter hög kvalitet. Arbetet på korttidsboendet är omväxlande och händelserikt – ingen dag är den andra lik. Du möter gäster med olika behov, vilket innebär stor variation, nya utmaningar och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Här arbetar vi som ett team med hög kompetens och utvecklar ständigt vårt arbetssätt för att möta behoven hos dem vi är till för.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Tuvängen ansvarar du för ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot våra gäster, anhöriga och kollegor. Du stödjer de boende i deras vardag utifrån uppsatta mål i genomförandeplanen.
Arbetet innebär att arbeta med delegeringar från legitimerad personal samt att ta på sig nya delegeringar vid behov. Du förväntas självständigt föra social dokumentation och upprätta genomförandeplaner i verksamhetssystemet Treserva.
Du deltar aktivt i arbetsplatsens utvecklingsarbete och har möjlighet att söka ombudsroller samt specialisera dig inom olika områden, där fortlöpande utbildningar erbjuds.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid kompetens och personlig lämplighet. För tjänsten krävs utbildning som undersköterska. Du behöver kunna arbeta på delegation av legitimerad personal samt ha god datorvana.
För att trivas och lyckas i rollen på Tuvängens korttidsboende är du en lagspelare som uppskattar samarbete och ett arbetsklimat där man lyfter varandras styrkor. Du inspireras av ett arbete där innehållet ofta varierar och där du bidrar till att skapa en meningsfull vardag för våra gäster.
Som person är du professionell, lyhörd och respektfull i ditt bemötande. Du har goda kunskaper inom omvårdnad, är nyfiken på att lära nytt och har ett driv att ta ansvar och utvecklas i din yrkesroll. Samarbete över hela verksamheten är en självklarhet och flexibilitet värderas högt.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
Inför eventuell anställning ska ett utdrag ut belastningsregistret uppvisas.
Vi påbörjar urval och intervjuer från vecka 34 och framåt, så återkoppling kan dröja något under sommaren.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-01 .
Arbetstid: Schema.
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Lerums kommun omfattas av Huvudöverenskommelsen HÖK https://skr.se/kollektivavtal/huvudoverenskommelsehok.8204.html
och kollektivavtal Allmänna bestämmelser AB https://skr.se/kollektivavtal/allmannabestammelserab.655.html.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning och den individuella lönen påverkas såväl av befattningens svårighetsgrad som din kompetens och erfarenhet.
I enlighet med lönetransparensdirektivet har vi tillgängliggjort lönestatistik på vår hemsida och du kan hitta information om vårt kollektivavtal, våra personalförmåner samt tillämpligt lönespann för aktuell befattning här:https://lerum.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/din-lon-och-dina-formaner
Varken arbetsgivare eller arbetssökande är bunden av denna information. Informationen tjänar endast som en upplysning för dig som arbetssökande.
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334000". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums Kommun
(org.nr 212000-1447)
Bagges Torg (visa karta
)
443 80 LERUM Arbetsplats
Lerums kommun, Äldreomsorg Kontakt
Enhetschef
Heléne Stenberg helene.stenberg@lerum.se 0302-52 21 31 Jobbnummer
9986335