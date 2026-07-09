Undersköterska till Korttidsenhet Sörmarksgatan 207
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2026-07-09
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Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.
Inom Vård- och äldreförvaltningen arbetar vi för medborgarnas bästa. Vi har fokus på att stödja äldre till en meningsfull tillvaro hela livet ut! Vi jobbar aktivt med individens behov i centrum på ett rehabiliterande förhållningssätt.
Om verksamheten
Vi på Sörmarksgatan 207 är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, chefer och samordnare. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens. Med arbetsglädje, kollegialt stöd och teamanda utvecklar vi vår verksamhet tillsammans.
Korttidsenheten Sörmarksgatan 207 har 44 platser och tar emot personer med somatiska sjukdomar, rehabiliteringsbehov, kognitiv svikt och personer som har omfattande omvårdnadsbehov och/eller palliativ vård. Du och dina kollegor i teamet, som består av undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut, arbetar tvärprofessionellt för att nå individens mål med korttidsvistelsen.
En korttidsvistelse är ett biståndsbedömt stöd enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beslut om korttidsvistelse är alltid tidsbegränsat och följs löpande upp under vistelsen.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har god erfarenhet inom vård och omsorg. Vi ser att du vill fortsätta att utvecklas i din yrkesroll då vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete.
Du ger personlig omvårdnad och utför hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation. Arbetet innefattar omvårdnad och palliativ vård, snabba medicinska bedömningar och behandlingar. Du handhar medicinsk utrustning och avancerad vård. Du gör daglig dokumentation, enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, samt utformar genomförandeplaner. Dokumentation sker i verksamhetssystem VIVA.
Tjänstgöring dag- och kväll, helg.
Arbetet är omväxlande och ställer krav på flexibilitet då du måste kunna arbeta självständigt likväl som i grupp och alltid vara beredd på att behöva tänka om och prioritera.Kvalifikationer
Du som söker har genomgått treårigt omvårdnadsprogram eller motsvarande utbildning. Du har ett genuint intresse för vård- och omsorgsarbete och är förändringsbenägen så att vi tillsammans kan fortsätta att utveckla verksamheten.
Grundläggande datakunskaper krävs likväl goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser flexibilitet, samarbete och ett gott bemötande som viktiga egenskaper.
Provanställning kan komma att bli aktuellt vid eventuell anställning.
From den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få ha titeln undersköterska. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida som du måste uppvisa vid en ev. anställning. Om du har vårdbiträdesutbildning blir du anställd som vårdbiträde.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2026:077". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
)
501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Arbnora Berbatovci arbnora.berbatovci@boras.se 033-358419 Jobbnummer
9998683