Undersköterska till Korttidsboendet
Säters kommun, Prästgärdet / Undersköterskejobb / Säter Visa alla undersköterskejobb i Säter
2025-09-01
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en verksamhet där du får meningsfulla arbetsuppgifter varje dag och där brukarens individuella behov står i centrum? Bli en del av vårt Korttidsteam på Prästgärdet ett korttidsboende där vi jobbar med personcentrerad vård och den goda arbetsplatsen.
Korttidsboendet tar emot personer som är medicinskt färdigbehandlade på sjukhus men som behöver ytterligare stöd innan de kan återvända hem eller flytta till ett annat boende. Korttidsboende kan också beviljas för att ge närstående avlastning, antingen vid enstaka tillfällen eller mer regelbundet i form av växelboende.
Här möter du brukare med olika bakgrunder, sjukdomstillstånd och behov vilket gör arbetet både varierat och utvecklande.
Prästgärdet är byggt i två plan och ligger centralt i Säter med närhet till sjön Ljustern och allmänna kommunikationer. Nedre plan består av tre avdelningar med 30 lägenheter, avsedda för personer med demenssjukdom. På övre plan finns fyra avdelningar med 40 lägenheter. Tre avdelningar är traditionella äldreboenden. Den fjärde avdelningen är ett korttidsboende med tio platser.
Vi söker nu en undersköterska till Korttidsboende på Prästgärdet.
Ditt uppdrag
Som undersköterska hos oss har du en viktig roll i det dagliga arbetet med våra brukare. Du ger personlig omvårdnad med stor hänsyn till varje individs behov och livssituation. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Vi söker dig som vill vara med och utveckla både verksamheten och dig själv i nära samarbete med engagerade kollegor.Bakgrund
Du är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsens krav. Du behöver ha vana och erfarenhet av att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation. Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Vidare är du trygg i att dokumentera samt använda digitala verktyg. Du ska ha erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, sjukhusvård, korttidsboende eller liknande verksamheter.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska
Utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel enligt Socialstyrelsens krav.
Du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Van att dokumentera samt använda digitala verktygErfarenheter
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, sjukhusvård, korttidsboende eller liknande verksamheter.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter utifrån den tilltänkta målgruppen.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Ersättning
Enligt avtal.
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2247) Arbetsplats
Säters kommun, Prästgärdet
Enhetschef
