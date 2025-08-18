Undersköterska till Kornknarren hemtjänst
2025-08-18
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 800 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
Vi söker nu en undersköterska till Kornknarrens hemtjänst. Vår hemtjänstgrupp ansvarar för brukare i centrala Avesta men även utan för centralorten samt några boenden i samma hus som hemtjänstlokalen.
Kornknarrens medarbetare är ansvarstagande, hjälpsamma och vi samarbetar för att ge den bästa hemtjänsten till alla våra brukare. Vi är i blandade åldrar från 20 till 60 år, med både manliga och kvinnliga medarbetare, vilket gör att vi har stor hjälp av allas olika erfarenheter och idéer. Vi har ett lättsamt arbetsklimat där skrattet aldrig är långt borta, samtidigt som vi stöttar och hjälper varandra i jobbiga situationer, både på och utanför arbetet. Är du vår blivande kollega?Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som undersköterska inom kornknarren hemtjänst är ditt övergripande mål att ge omsorg av högsta kvalitet till våra brukare i deras egna hem. Ditt arbete utgår från de insatser som beviljats enligt socialtjänstlagen och syftar till att tillgodose varje individs behov av omsorg, stöd och hjälp i vardagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att hjälpa brukarna med personlig omvårdnad, vilket kan inkludera hjälp vid av- och påklädning, hygien och måltider. Du assisterar även vid sociala aktiviteter som promenader eller andra typer av umgänge. I arbetet ingår också medicinsk omvårdnad på delegering från sjuksköterska, där du utför uppgifter som läkemedelshantering och andra medicinska insatser.
Du kommer att använda mobiltelefon som ett verktyg för att hantera arbetsschema, dokumentation och attestering av insatser. Arbetet innebär även att hantera larm, göra avvikelserapportering och säkerställa att alla insatser dokumenteras korrekt enligt gällande riktlinjer.
Arbetet innebär att du kommer att förflytta dig mellan olika brukares hem, antingen genom att gå, cykla eller köra hemtjänstens bilar. Eftersom insatserna utförs i individens egna hem kan det förekomma husdjur och det kan vara fysiskt ansträngande, med lyft och förflyttningar.
Arbetet innebär som regel varannan helg samt både dag- och kvällsjobb.
Som undersköterska inom hemtjänsten är du en viktig del av ett team som arbetar för att ge varje brukare en värdig och trygg tillvaro i sitt eget hem. Genom ditt engagemang och din professionalism bidrar du till att skapa en god livskvalitet för de äldre, samtidigt som du säkerställer att alla insatser utförs enligt gällande riktlinjer och med största möjliga omsorg.
I arbetet inom omsorgen i Avesta kommun är samplanering en viktig del av organisationen. Du anställs i omsorgsförvaltningen med placering på Kornknarren, men samplaneringen innebär att du ibland kommer att tjänstgöra på andra enheter inom förvaltningen. Kornknarren hemtjänst samplaneras i första hand ihop med Rågen hemtjänst som båda utgår och täcker arbetet i centrala Avesta.Kvalifikationer
Vi söker dig med en avslutad och godkänd undersköterskeutbildning. Erfarenhet från vårdnära arbete är meriterande. Har du tidigare erfarenhet av arbete med demens, missbruk eller psykisk ohälsa ses det som en fördel. Du har ett intresse för att genomgå utbildning i medicindelegering och tidigare erfarenhet av medicindelegering är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt, vilket gör att du kan kommunicera och förstå information på ett tydligt och effektivt sätt. Du är en van datoranvändare och ser det som en naturlig del av ditt arbete att använda digitala verktyg, som datorer, mobiler och olika system. Det är även meriterande om du har kunskap inom e-hälsa och välfärdsteknik som 1177, nyckelfrialås, larm, fjärrtillsyn och läkemedelsrobotar.
Arbetet kräver en fysisk förmåga som klarar av obekväma arbetsställningar, förflyttningar och mycket rörelse, som att gå i trappor, kliva i och ur bilar flera gånger per pass samt att cykla eller promenera under längre perioder. Du bör även kunna utföra lyft i samband med exempelvis förflyttningar eller vid inköp.
Du behöver vara okej med att arbeta i miljöer där det kan förekomma husdjur, starka dofter och rökning då det är saker du kan söta på i arbetet.
För att kunna utföra arbetet krävs att du har ett B-körkort och är bekväm med att köra kommunens bilar i tjänsten. Du behöver också kunna cykla med kommunens lånecyklar när det behövs.
Vi söker dig som är trygg, stabil och självinsiktsfull. Du är serviceinriktad och har som mål att ge omsorg av högsta kvalitet. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar. Du behåller lugnet i pressade situationer, arbetar strukturerat och tar ansvar för att driva processer framåt. Samarbete är en av dina styrkor, och du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt, med förmågan att kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
ÖVRIGT
Vi inom Avesta Kommun månar om våra anställda. Du som medarbetare på Avesta kommun har möjlighet att använda både friskvårdstid och ett friskvårdsbidrag, du har fri tillgång till personalgym, upp till 30 fria bad i något av kommunens badhus varje år samt tillgång till andra fria friskvårdsaktiviteter som kommunen anordnar.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt för att uppfylla de krav GDPR ställer ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C268859/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Hemtjänst, Kornknarren
Enhetschef
Lena Byléhn
9461807