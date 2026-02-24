Undersköterska till Kopparsvanens äldreboende (nattjänst)
I Åtvidabergs kommun arbetar du i en organisation som präglas av framåtanda. Varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens, och vi värdesätter samarbete och lärande inom organisationen. Här finns det möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på Åtvidabergs kommun:https://atvidaberg.se/jobba-hos-oss
Välkommen till en arbetsplats där vi inte bara vågar tänka nytt - vi uppmuntrar det! I Åtvidabergs kommun jobbar vi med mod, helhetssyn och långsiktighet i allt vi gör.
Vi söker undersköterskor till Kopparsvanens äldreboende!
I samband med att en av våra avdelningar omvandlas till en demensinriktad avdelning förstärker vi nu vår bemanning och söker fler engagerade medarbetare som vill arbeta natt på vårt äldreboende Kopparsvanen 1-7 och bidra till trygghet och omsorg under dygnets lugnare timmar. Vår målsättning är att leverera insatser med kvalitet genom en god planering med både brukaren och medarbetaren i fokus.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som undersköterska ansvarar du för att planera och utföra omsorgsarbete på äldreboendet Kopparsvanen 1-7. En central del i rollen är att hjälpa brukare med personlig omvårdnad som exempelvis hygien, påklädning och måltider. Du ansvarar även för att skapa trygghet och ge socialt stöd. I arbetsuppgifterna ingår det även att observera och rapportera förändringar i hälsotillstånd samt hantera larm och akuta situationer. Arbetet kräver ett stort ansvarstagande, självständighet och ett gott samarbete med kollegor.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har tidigare erfarenhet inom vård- och omsorgsarbete samt delegerade uppgifter. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom demens.
För att lyckas i rollen ser vi att du är flexibel, lyhörd och har god kommunikationsförmåga. Vi ser att du har ett professionellt arbetssätt som kännetecknas av ett positivt bemötande med individen i fokus. Du har lätt för att samarbeta med andra och du trivs bra med att ingen dag är den andra lik.
Om anställningenTjänsten är en tillsvidareanställning med 73% sysselsättningsgrad. Arbetet bedrivs nattetid och innebär nattjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen med din ansökan senast den 22 mars. Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan.
I Åtvidabergs kommun eftersträvar vi jämställdhet varför vi gärna ser en personalsammansättning som även speglar mångfalden i samhället. Vi välkomnar sökande som bidrar till detta.
