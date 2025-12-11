Undersköterska till kommunal primärvård.
Marks kommun / Undersköterskejobb / Mark Visa alla undersköterskejobb i Mark
2025-12-11
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun i Mark
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska att söka till oss inom den kommunala primärvården i Marks kommun. Hos oss får du ett varierande, meningsfullt och utvecklande arbete.
Du arbetar med hemsjukvård både i ordinärt boende och på vård- och omsorgs boenden. där du gör verklig skillnad varje dag. Arbetet innebär både självständigt ansvar och ett nära samarbete i team tillsammans med sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och andra professioner.
I rollen utför du hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska
Vi vet att en trygg start gör skillnad därför erbjuder vi en individuell introduktion som anpassas efter din erfarenhet och dina behov.
Hos oss står:
• Trygg arbetsmiljö
• Arbetsglädje
• Flexibilitet
• Delaktighet i verksamhetsutveckling i centrum.
Vill du se mer av vår vardag?
Följ oss på Instagram länk finns längst ned!Kvalifikationer
Utbildad undersköterskaKörkortskrav
Erfarenhet från kommunal primärvård meriterande
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504), https://www.instagram.com/hemsjukvarden_mark/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marks Kommun Kontakt
Enhetschef
Sandra Björlin sandra.bjorlin@mark.se 0320218025 Jobbnummer
9638484