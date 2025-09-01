Undersköterska till Kolla vård- och omsorgsboende
2025-09-01
Nu finns möjligheten för dig som vill, vågar och kan anta utmaningen och arbeta hos oss mot målet att varje dag skapa meningsfullhet för omsorgstagarna och kvalitet i det vi gör.
Vi är två enhetschefer på boendet och vår målsättning är att få till ett bra team där alla kan och vill bidra till en fin verksamhet. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och ser fram emot din ansökan!
Rollen som Undersköterska hos oss
I jobbet ger du en god omvårdnad och social omsorg utifrån hyresgästens behov. I ditt arbete ingår även social dokumentation, olika hälso- och sjukvårdsuppgifter samt att planera och utföra dagliga aktiviteter för en trivsam tillvaro för våra hyresgäster. I vårt arbete utgår vi från vår gemensamma värdegrund och arbetsplatskultur; vi levererar, vi samarbetar, vi gör nytt och vi välkomnar.
Vi arbetar kvalitativt och målinriktat med BPSD-register och andra metoder som främjar ett personcentrerat arbetssätt där vården och omsorgen sker tryggt och säkert utifrån individens behov och önskemål. Vi tycker att kontaktpersonens roll är mycket viktig och vill att man tar ett stort ansvar inom det området.
Du kommer jobba utefter schema som är förlagt till dag, kväll och varannan helg. Publiceringsdatum2025-09-01Profil
Som person är du tillmötesgående och respektfull i ditt bemötande samt lyhörd till din omgivning. Du utstrålar ett lugn, skapar trygghet för våra hyresgäster och det är en självklarhet för dig att alltid ha omsorgstagarens bästa för ögonen. Du är nytänkande och nyfiken på ny teknik då detta används mycket i vårt arbete. Du tycker om att lära nytt och att vara delaktig i utvecklingen av verksamheten.
Vidare är du ansvarsfull och bidrar med ditt positiva sätt och engagemang till en god arbetsmiljö. Vi vill att alla som arbetar hos oss bidrar till ett gott kamratskap genom att vara flexibla och goda kollegor i alla lägen. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad undersköterska eller läser till undersköterska.
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
Läs gärna mer om oss
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har.https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Sök här:
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här:
Intresserad?
Varmt välkommen med din ansökan senast 21 september Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
