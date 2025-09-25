Undersköterska till kognitivt stöd och omsorg (75%)
Stift Bräcke Diakoni / Undersköterskejobb / Alingsås
2025-09-25
Vill du arbeta med att sätta en guldkant på varje dag? Då kommer du att trivas hos oss på Ginstgården där vi skapar livskvalitet för våra äldre genom ett tryggt boende och en vardag fylld med meningsfulla aktiviteter.
Vi söker nu en undersköterska som vill bli en del av vårt team, med start januari 2026.
Din roll
Som undersköterska är du en viktig trygghetsperson för de boende på Ginstgården. Du ger stöd så att de kan använda sina förmågor och få vardagen att fungera på bästa sätt. I ditt arbete är du en aktiv bärare av vår vision: att varje möte ska präglas av lyhördhet, jämlikhet och samskapande.
I rollen ingår att:
- delta i vårt arbete med BPSD och Senior Alert,
- ansvara för delegerade uppgifter i samråd med sjuksköterska,
- bidra till en arbetsmiljö där vi stöttar varandra och utvecklas genom reflekterande samtal och gemensamt lärande.
Vi söker dig som är
• utbildad undersköterska och som möter människor med värme och respekt. Som en del av vårt team är det viktigt att du delar synen på varje individ som likvärdig oavsett bakgrund, ålder eller sjukdom. Du är initiativtagande och har ett intresse för att bidra till meningsfulla aktiviteter som skapar gemenskap och välbefinnande för de boende.Publiceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
- Utbildning som undersköterska, helst med skyddad yrkestitel.
- Erfarenhet av nära omsorgsarbete
- Erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiv sjukdom (demens).
- Förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, både i dokumentation och i det nära mötet med de boende och deras närstående.
Din arbetsplats
På vård- och omsorgsboendet Ginstgården tar vi emot äldre med kognitiv sjukdom och arbetar rehabiliterande och hälsofrämjande dygnet runt. Vi utgår alltid från det friska och vill ge våra boende ett gott åldrande, där varje möte visar på den omtanke och värdegrund som kännetecknar oss. Därför fokuserar vi på att erbjuda vällagad mat, använda oss av musik och delta i aktiviteter som ger mening i vardagen för både boende och personal.
Här kan du läsa mer om verksamheten och hur vi jobbar: https://brackediakoni.se/bracke-aldreboende-ginstgarden/
Välkommen med din ansökan!
Bräcke diakoni
Ginstgården är en del av Bräcke diakoni, en idéburen stiftelse där vi återinvesterar överskott i utveckling, förbättringar och nya initiativ - alltid med människan i fokus.
Som medarbetare får du:
en arbetsgivare som vilar på en medmänsklig värdegrund,
en arbetsmiljö präglad av delaktighet och omtanke,
möjlighet till kompetensutveckling och reflektion i vardagen,
ett arbete där du varje dag bidrar till att göra skillnad för andra människor.
trygghet genom centralt kollektivavtal och tillgång till flera förmåner - läs mer här https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke äldreboende Ginstgården Kontakt
Ann-Louise Rickardsson, verksamhetschef 0322-280190
9526095