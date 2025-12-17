Undersköterska till Klockarängens särskilda boende
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Klockareängens särskilda boende är beläget i Skepplanda.
På Klockareängen finns 48 bostäder fördelat på sex enheter med inriktning mot demens och somatik samt psykogeriatrik.
Vi söker dig som motiveras av utmaningar och vill vara med att utveckla äldreomsorgen. Att arbeta tillsammans med människor är både stimulerande och roligt för dig!
Låter detta spännande tveka inte att söka redan idag! Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
På Klockareängen utför du omvårdnads- och serviceinsatser enligt SoL (socialtjänstlagen). Du stödjer och motiverar den enskilde i det vardagliga livet genom ett lyhört, flexibelt och professionellt förhållningssätt med den enskildes självbestämmande i fokus.
I arbetet ingår även att utföra ordinerade och delegerade uppgifter från hemsjukvården samt dokumentation enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen).
Vi samarbetar i hela huset.
I schemat ingår kvällstjänstgöring och tjänstgöring varannan helg.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska och kan uppvisa socialstyrelsens yrkestitel. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Du har även god datorvana.
Det är meriterande med ytterligare utbildning i demenssjukdomar, hälso- och sjukvård och psykiatri.
Du kommer att ingå i ett team där din samarbetsförmåga är lika viktig som att jobba självständigt. Vi söker dig som har ett gott bemötande och förhållningssätt. Du har förmåga att skapa trygghet och lugn även i stressiga situationer. Vi ser gärna att du tar ansvar för att bidra till verksamheten med en positiv attityd.
Relationskompetens: Du har förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med våra hyresgäster, anhöriga och kollegor. Du är lyhörd och empatisk och kan bygga förtroende och trygghet.
Lågaffektiv: Du har erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande och kan hantera utmanande beteenden på ett lugnt och respektfullt sätt. Du strävar efter att minska stress och konflikter på vårt boende.
Flexibel: Du är anpassningsbar och kan snabbt ändra arbetssätt och metoder utifrån hyresgästens behov och situationer som uppstår. Du är kreativ och lösningsorienterad.
Lösningsfokuserad: Du har ett positivt förhållningssätt och fokuserar på att hitta lösningar och möjligheter istället för hinder. Du arbetar målmedvetet för att stödja hyresgästernas självbestämmande.
Digital kompetens: Du har god digital kompetens och kan använda digitala verktyg och resurser för att stödja hyresgästerna och kollegorna. Du är bekväm med att integrera teknik i vardagen.
I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Som anställd i Ale kommun har du friskvårdsbidrag, tillgång till Falck Healthcare samt möjlighet att hyra stuga på Gullholmen till ett förmånligt pris.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Vi tillämpar språktest som en del i bedömningen, vid anställning.
Vid ett erbjudande om anställning behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön. Individuell lönesättning. Så ansöker du
