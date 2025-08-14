Undersköterska till Klinisk neurofysiologi i Lund
2025-08-14
Klinisk neurofysiologi är en del av Verksamhetsområde (VO) Bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus. Vi har verksamhet i både Lund och Malmö samt ansvar för den neurofysiologiska verksamheten i hela södra sjukvårdsregionen. Hos oss arbetar alla yrkeskategorier i ett nära samarbete kring våra patienter.
Vi bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och teamarbete.

Arbetsuppgifter
Inom klinisk neurofysiologi är vi ett 50-tal anställda i både Lund och Malmö och nu söker vi en undersköterska som vill bli en del av vårt team. Du kommer att vara placerad i Malmö och arbeta inom verksamheten för nattlig andningsregistrering. Till oss kommer patienter för utredning av sömnapné dvs andningsuppehåll under sömn. I dina arbetsuppgifter kommer det bland annat att ingå utlämning av utrustningar, omhändertagande av inlämnad utrustning samt administrativ hantering såsom bokning samt analys av undersökningar.
Du kommer att arbeta både självständigt samt i team med våra undersköterskor samt övriga yrkeskategorier. Du kan också eventuellt komma att arbeta en del av tiden med bland annat telefonservice samt bokning av våra andra undersökningar.
Vi är stolta över vår arbetsplats och som medarbetare hos oss erbjuds du en bra arbetsmiljö!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med några års erfarenhet och som uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av nattlig andningsregistrering.
Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
Du är noggrann, flexibel och har förmåga att självständigt planera och utföra ditt arbete. Vi värdesätter god samarbetsförmåga med en serviceinriktad inställning gentemot patienter och medarbetare.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
