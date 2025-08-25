Undersköterska till Kirurgisk akutvårdsavdelning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund
2025-08-25
Gör skillnad. Varje dag.
Är du undersköterska och vill utvecklas inom akutkirurgi? Trivs du i en miljö där tempot varierar och ingen dag är den andra lik? Då kan Akutavdelning kirurgi i Lund vara rätt plats för dig!
Här bedriver vi högspecialiserad akut kirurgisk vård. Våra patienter söker akut med kirurgiska och/eller gastroenterologiska symtom såsom GI-blödningar, buksepsis, cholecystit, pankreatit, ileus eller appendicit. Vi ansvarar också för övervakning och vård av traumapatienter som inte kräver IVA- eller NIVA-vård, exempelvis efter trafikolyckor, skott- eller stickskador samt fallolyckor. I många fall innebär det akuta operationer och snabba insatser.
Hos oss satsar vi på kontinuerlig kompetensutveckling genom exempelvis micro-teach, föreläsningar, workshops och schemalagd utbildningstid. Vi arbetar utifrån ett utvecklande ledarskap där tillit, transparens och eget ansvar är centralt. Region Skånes värderingar Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt leder oss i vardagen.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Du arbetar i tvärprofessionella team tillsammans med sjuksköterska och läkare, där ni ansvarar för cirka sex patienter. Rehabiliteringsgruppen stöttar både med patientnära insatser och administrativa uppgifter, exempelvis arbetet i Mina planer.
Förutom basal omvårdnad erbjuder vi telemetriövervakning och akuta gastro-/koloskopier på jourtid. Vid akuta händelser mobiliseras avdelningen snabbt utifrån behov, och vi är en viktig del i sjukhusets beredskapsläge. För att skapa bästa möjliga vård samarbetar vi nära med andra enheter inom och utanför sjukhuset.
Vi utvecklar kontinuerligt vårt omhändertagande av den kritiskt sjuka patienten, inklusive trauma och satsar mycket på utbildning och utveckling för både nya och erfarna medarbetare. Hos oss finns omvårdnadsledare som stöttar din kompetensutveckling och fungerar som stöd både under och efter introduktionen. De planerar och genomför även utvecklingsdagar och interna utbildningar för att du ska känna trygghet och möjlighet att växa i din roll.
Schemat lägger du själv enligt modellen önskeschema, och du kan på så sätt påverka dina arbetstider vilket ger god möjlighet till återhämtning. Verksamheten är bemannad dygnet runt, vilket innebär att du behöver kunna tjänstgöra även kvällar, nätter och helger. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av somatisk vård och/eller akutsjukvård.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och har god förmåga att samarbeta i team. Du har ett genuint intresse för akutsjukvård och vill bidra till en trygg och säker vård för våra patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Observera att du behöver bifoga intyg/betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning för att din ansökan ska ses som komplett.
Har du fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska även detta bifogas i ansökan.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273834". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Thomas Ahl, Enhetschef 046-17 59 30 Jobbnummer
9474534