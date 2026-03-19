Undersköterska till kirurgavdelning 70D - sommarvikariat
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-03-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde kirurgi och urologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Är du intresserad av kirurgisk vård? Värdesätter du en arbetsplats med stort omvårdnadsfokus, där du får vara med och bidra till en god vård? Då är vi på 70D arbetsplatsen för dig!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde kirurgi och urologi består av tre kirurgiska vårdavdelningar, en urologisk vårdavdelning, fem mottagningar samt en dagvårdsavdelning som bedriver avancerad kirurgisk och urologisk vård. Vi är en forskningsintensiv klinik med nära samarbete med Uppsala universitet. Här satsar vi på både utbildning och kompetensutveckling för att du ska få känna dig trygg och utvecklas över tid.??
På kirurgavdelning 70D bedrivs högspecialiserad kirurgisk vård med inriktning mot kolorektal-, endokrin- och akutkirurgi. Vi är ett av fyra sjukhus i Sverige med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) med HIPEC för patienter med spridd cancer i bukhinnan samt för endokrina buktumörer - något vi är mycket stolta över.
Hos oss vårdas både patienter som genomgår planerade operationer och patienter som läggs in akut via akutmottagning eller från andra sjukhus. Vi tar även emot traumapatienter, exempelvis efter fallolyckor eller våldsskador. Kombinationen av elektiv och akut kirurgi skapar en varierad och stimulerande arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Vi är en arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, apotekare och andra viktiga hälsoprofessioner som tillsammans arbetar i team kring den kirurgiska patienten. Vården utgår från ramverket Fundamentals of Care där vi med ett tydligt personcentrerat förhållningssätt sätter patienten i fokus. Här får du vara med och göra skillnad!
Ditt uppdrag
Som undersköterska/omvårdnadsassistent arbetar du i team tillsammans med sjuksköterska och undersköterskekollegor. Du deltar i både basal och specifik omvårdnad, såsom personlig hygien, sår- och dränagevård, provtagning och mobilisering.
Du ges möjlighet att, efter delegering, utföra moment som hantering av perifera infarter, infusioner och injektioner. Som omvårdnadsassistent arbetar du alltid under handledning av legitimerad sjuksköterska.
Är vi rätt för dig?
Søker du et utviklende og varierande arbete i ett stundtals högt tempo? Hos oss får du arbeta i en engagerad arbetsgrupp där vi stöttar varandra och där teamarbete är en självklar del av vardagen.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med yrkesbevis. Tidigare erfarenhet av arbete inom sjukhusvård är meriterande.
Vi välkomnar även dig som är:
• sjuksköterskestudent som har avslutat termin 3 med godkända resultat
• läkarstudent som har avslutat termin 9 med godkända resultat
Din kompetens
Du har ett intresse för kirurgisk vård och är nyfiken, engagerad och vill utvecklas i din yrkesroll.
Arbetet förutsätter att du är lyhörd och har ett personcentrerat förhållningssätt, där du ser och möter varje patient utifrån deras individuella behov. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang och kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett sommarvikariat på heltid under perioden 1 juni - 31 augusti. Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll och helg.
Arbetstider:
Dag: 07:00-15:30
Kväll: 13:15-21:45
Tillträde sker enligt överenskommelse. Möjlighet till fortsatt timanställning under hösten finns.
Rekrytering sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Isabel da Fonseca Kock, 018- 617 50 80, isabel.da.fonseca.kock@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Håkan Marsh Bayer, 018-617 53 55 Hakan.marsh@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Linda Pertell Hammarlöf, 018-617 53 54 Linda.pertell.hammarlof@akademiska.se
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS449/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9808378