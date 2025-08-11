Undersköterska till Kattegatts vård- och omsorgsboende
2025-08-11
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Hemvårdsförvaltningen ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende och aktivitet. Förvaltningen är en av kommunens största arbetsplatser med cirka 2 200 anställda. Vi strävar ständigt efter utveckling och förnyelse inom vårt verksamhetsområde. Hemvårdsförvaltningen är en modern arbetsgivare som genom öppet klimat och med växtkraft för förnyelse och förändring möter nya behov och krav från Halmstads kommuns invånare.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
I arbetet hos oss utgår vi från den enskilde kundens behov och önskemål för att utforma god och nära vård och omsorg. Detta sker i nära samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
En dag hos oss innebär vård och omsorgsuppgifter, delegerade insatser och service tillsammans med härliga kollegor. Som undersköterska utför du kvalificerade arbetsuppgifter som ingår i undersköterskearbetet såsom delgivning av läkemedel, insulin och dialys.
Vi har digitala lösningar för att registrera våra insatser hos kunder, att signera givna läkemedel och att dokumentera i vårt verksamhetssystem och kvalitetssäkringssystem. Vi använder oss av digitala nycklar för ett säkert och tryggt arbetssätt. Våra digitala lösningar i arbetet innebär att du förväntas kunna använda både dator, mobiltelefon och tillhörande digitala hjälpmedel.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet inom äldreomsorg.
Det är en fördel om du har erfarenhet av system som Life Care och Appva. Digitala hjälpmedel används dagligen, och du förväntas kunna lära dig att navigera i de digitala system vi använder.
Vi arbetar alla dagar i veckan, och du förväntas kunna arbeta varannan helg. Arbetstiderna är förlagda till dag- och kvällstid.
Som person är du tillmötesgående och lyhörd inför dem du samarbetar med. Du har förmågan att skapa förtroende, trygghet och engagemang bland kunder, personal och samarbetspartners. Du behöver vara engagerad och flexibel i din arbetsroll för att trivas och utföra ett gott arbete.
Du har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska och trivs med att arbeta i en roll med många kontaktytor.
Vi utgår ifrån att du har ett gott bemötande mot alla och att du arbetar efter hemvårdsförvaltningens värdegrund med ledorden: tillit, respekt och ödmjukhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sarah Hunter Heir +46 733876201 Jobbnummer
