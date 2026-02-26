Undersköterska till Karlslunds hemtjänst
Örebro kommun / Undersköterskejobb / Örebro Visa alla undersköterskejobb i Örebro
2026-02-26
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Är du en trygg och engagerad undersköterska som trivs med variation i ditt arbete? Ser du det dessutom som en självklarhet att vara ett viktigt stöd i vardagen för våra kunder inom hemtjänsten? Då kan det här vara tjänsten för dig, välkommen med din ansökan till Karlslunds hemtjänst!Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Som undersköterska hos oss på Karlslund hemtjänst har du ett samordnat ansvar kring stöd-, service- och omvårdnadsinsatser för våra kunder. I ditt dagliga arbete planerar, genomför och följer du upp insatserna. Vi arbetar i team med undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Våra kunders omvårdnadsbehov varierar, men oavsett vad de behöver hjälp med finns vi till som stöd i deras vardag. Då vi har ett servicebiträde som primärt sköter tvätt och städ, kan du som undersköterska lägga större fokus på omvårdnadsinsatser hos våra kunder.
Vi tror att du som söker trivs med att hjälpa andra och har insikten om att du är en av de viktigaste personerna i våra kunders vardag. Hos oss har du möjligheten att bli del av en arbetsgrupp med bred kompetens, där vi både samarbetar med andra och arbetar självständigt med våra kunder!
Exempel på arbetsuppgifter:
• utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
• planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen
• upprätta och följa målplaner, rutinbeskrivningar, och handlingsplaner tillsammans med kunden
• samverka med anhöriga och andra i kundens nätverk, till exempel sjuksköterskor och arbetsterapeuter
• dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
• upprätta och följa upp genomförandeplaner
• ha kunskap om och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
På Karlslunds hemtjänst är vi 25 medarbetare som tillsammans utgör ett gemensamt team. I arbetet kan du utgå från både Karlslundsgården och Vintrosahemmet, och vi arbetar främst i områdena Solhaga och Tysslinge. Vi stöttar varandra i vardagen och hjälps åt utifrån verksamhetens behov. Enheten har cirka 160 kunder, varav ungefär hälften har dagliga eller veckovisa besök. Det geografiska upptagningsområdet är varierande, vilket innebär att både tjänstebil och cykel används i tjänsten. Därför är det viktigt att du som söker känner dig trygg med att köra bil, cykla och använda GPS.
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som undersköterska hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta kunder på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du tar ett stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med kunden och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
• B-körkort
• kunna cykla
Meriterande:
• erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg
• erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst
• erfarenhet av planering i LifeCare eller motsvarande system
• erfarenhet av arbete i LifeCare, MCSS eller motsvarande systemTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1-2
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är den 11 mars.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9764434