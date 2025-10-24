Undersköterska till kärl- och akutkirurgisk vårdavdelning 70E
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
Verksamhetsområde kirurgi och urologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Är du undersköterska som är intresserad av högspecialiserad kirurgisk vård? Vill du arbeta på en avdelning med omväxlande arbetsuppgifter och med möjlighet att prova på annat än enbart avdelningsarbete? Då är 70E arbetsplatsen för dig!
Avdelning 70E är en kärl- och akutkirurgisk vårdavdelning med både akut- och planerad vård. Vi bedriver högspecialiserad kärlkirurgisk vård och opererar bland annat komplicerade aortaaneurysm (bråck på kroppspulsådern). De akutkirurgiska patienterna kommer till avdelningen från akutmottagningen dygnet runt med blandade diagnoser och varierande vårdtider vilket gör att ingen dag är den andra lik. På avdelningen arbetar undersköterskor, sjuksköterskor och läkare i team med flera andra yrkesprofessioner, alla med patienten i fokus.
Ditt uppdrag
Som undersköterska ansvarar du för patientens basala omvårdnad, pre- och postoperativ vård, såromläggningar, kateter- och dränagevård, kontroller av vitala parametrar och mobilisering av patienter m.m. Arbetstempot växlar och arbetet är varierat vilket kommer att ge dig en bred kompetens och goda kunskaper inom kirurgisk omvårdnad. Avdelningen har goda rutiner och god struktur.Publiceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska - gärna med erfarenhet av sjukhusvård. Vi söker både dig som främst vill arbeta dag, kväll och helg. Tjänsten är en rotationstjänst, där natt ingår på sikt.
Vi värdesätter egenskaper som nyfikenhet, engagemang, vilja att lära sig nya saker, samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt samt flexibilitet.
Din kompetens
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du sätter alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Har du erfarenhet av journalsystemet Cosmic, ser vi det som meriterande.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning eller vikariat, hel- eller deltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Rekrytering sker fortlöpande under ansökningstiden.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Michaela Tollin 018-611 45 28
Biträdande avdelningschef Elin Essemyr 018-611 99 86
Biträdande avdelningschef Lili Lindner 018-611 45 22
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Region Uppsala
