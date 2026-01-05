Undersköterska till kardiologisk akutvårdsavdelning, Karlstad
Vill du vara en del av ett kompetent och sammansvetsat team som vårdar patienter med hjärtsjukdom i en modern och utvecklingsinriktad miljö? På avdelning 57 erbjuder vi en arbetsplats med god laganda, hög kompetens och möjlighet att växa i din yrkesroll.
Din arbetsplats
Avdelning 57 är en integrerad hjärtvårdsavdelning som består av 23 vårdplatser med enkelrum varav fem stycken HIA (hjärtintensivavdelning) platser. I anslutning till avdelningen finns det en dagvårdsverksamhet där det kan bli aktuellt för dig att rotera till. Vi vårdar patienter med hjärtsjukdom och även patienter med andra medicinska sjukdomar.
Här finns ett engagemang och ett gott socialt klimat. Avdelningen präglas av god laganda, god kommunikation och hög kompetens. Ett bra samarbete mellan alla professioner är en självklarhet och förutsättning för att skapa förtroende och trygghet hos dem vi vårdar. Enheten är utbildningsintensiv och framåtriktad där din kompetens tas väl till vara.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som undersköterska har du en viktigt roll i det dagliga mötet och omvårdanden av patienten och i samarbetet i teamet. Omvårdnadsarbetet är varierande med fokus på patientens behov, delaktighet och egen förmåga till självständighet. Men också intensivt omvårdnadsarbete med svårt sjuka patienter i högteknologisk vårdmiljö med exempelvis ekokardiografi (EKG), venprovtagning och hjärtövervakning.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med ett stort patientfokus. Erfarenhet inom hjärt- eller akutsjukvård är meriterande. Har du vana av PROACT, KAD-sättning och venprovtagning så är är även det meriterande.
Du tycker om att arbeta i en miljö där tempot varierar under dagen och du har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Du samarbetar väl med andra och har en god självinsikt. Du är trygg, stabil och tar gärna initiativ för att driva arbetet framåt. Dessutom visar du gott omdöme och fattar välgrundade beslut. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Avdelning 57 Hjärt- akutmedicinkliniken Kontakt
Maria Hultengren, avdelningschef 072-4579852 Jobbnummer
9669698