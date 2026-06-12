Undersköterska till Kardiologen, Sundsvall
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Sundsvall Visa alla undersköterskejobb i Sundsvall
2026-06-12
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
På Kardiologen/HIA arbetar du i team tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och fysio- och arbetsterapeuter. Avdelningens inriktning är hjärtsjukdomar som tex kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmier, postoperativ vård samt övriga patienter som är i behov av hjärtövervakning. Kardiologen/HIA har ett stort flöde av patienter och medelvårdtiden är relativt kort (men varierande då de olika förekommande diagnoserna kräver olika lång vårdtid). Den ena dagen är inte den andra lik. Kardiologen/HIA kan erbjuda en stimulerande och utvecklande arbetsplats med ett bra teamarbete med utgångspunkt i patienten. När du börjar hos oss erbjuder vi en individuellt anpassad introduktion. Vi söker nu fem undersköterskor för vikariat på heltid under perioden 2026-08-31 till 2027-02-21.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska på Kardiologavdelningen innebär allmän såväl som specifik kardiologisk omvårdnad som:
Kardiologisk omvårdnad
Provtagning
EKG
Dokumentation
Värdera vitalparametrar.
KvalifikationerVi söker dig somHar fullgod undersköterskeutbildning med inriktning akutsjukvård
Har adekvata kunskaper i provtagning (framförallt venprovtagning) och vitalparametrar
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Kan arbeta 2 av 5 helger, samt dag och kväll
Det är meriterande om duHar erfarenhet av arbete som undersköterska inom kardiologi
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSamarbetsförmåga
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Personlig mognad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Söder Kontakt
Rekryterande chef
Evelina Toresson evelina.toresson@rvn.se +4660677655 Jobbnummer
9962231