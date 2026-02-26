Undersköterska till Käkkirurgin, Sunderby sjukhus
2026-02-26
Vill du utvecklas i din roll som undersköterska och arbeta på en mottagning med varierande uppgifter, då är detta jobbet för dig!
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av mottagningsarbete och journalsystemet Cosmic. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du trygg och stabil, flexibel, serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga.
Det här får du arbeta med
Enheten för käkkirurgi vid Sunderby sjukhus tillhör division Opererande och Diagnostik och verksamhetsområde Ögon/ÖNH/Käkkirurgi. Arbetet som undersköterska på vår mottagning är utvecklande då patientgruppen är bred och varierande. Mottagningsarbetet innefattar bland annat arbetsuppgifter som:
- Kontakt med patient och anhöriga både via telefon och fysiskt
- Assistera team vid narkosoperationer
- Provtagning
- Instrumentvård
- Dokumentation i journalsystem (Cosmic)
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, dagtid, med chans till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbott en tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
